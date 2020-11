Sicherer Einkauf: BILLA, MERKUR, BIPA und PENNY widmen Risikogruppen und älteren Personen ab sofort wieder Einkaufsstunde von 8 bis 9 Uhr

Wiener Neudorf (OTS) - Wie bereits in der Phase des ersten Lockdowns Mitte März, möchte die REWE Group in Österreich mit ihren Handelsfirmen BILLA, MERKUR, BIPA und PENNY all jenen Menschen helfen, die in der Corona-Krise zu den Risikogruppen gehören und ihnen mit der Einkaufsstunde ein entspannteres und sicheres Einkaufen ermöglichen. Diese Empfehlung ist ab sofort für die Zeit von 8 bis 9 Uhr vorgesehen, da die Erfahrung aus dem ersten Lockdown gezeigt hat, dass in dieser Stunde die Kundenfrequenz in der Regel geringer ist.

Menschen ab 65 Jahren sowie Menschen mit chronischen Vorerkrankungen jeden Alters sind laut Gesundheitsministerium als Risikogruppen eingestuft. BILLA, MERKUR, BIPA und PENNY möchten durch diese Maßnahme besonders die gefährdetste Bevölkerungsgruppe schützen und richtet daher die Bitte an alle Kunden, die nicht der Risikogruppe angehören, ihre Einkäufe außerhalb des Zeitfensters von 8 bis 9 Uhr zu erledigen.

Appell an alle Kunden

„Wir wissen, dass viele Kundinnen und Kunden im Frühjahr dieses Angebot sehr geschätzt haben. Risikogruppen und insbesondere ältere Menschen fühlten sich beim notwendigen Lebensmitteleinkauf dadurch sicherer. Ich appelliere daher an alle Kundinnen und Kunden: Bitte geben Sie in den nächsten Wochen den älteren und besonders gefährdeten Menschen in unserer Gesellschaft den Vortritt, um zwischen 8 und 9 Uhr einkaufen gehen zu können“, spricht sich Marcel Haraszti, Vorstand der REWE International AG, für diese auf Freiwilligkeit beruhende Empfehlung aus.

Die vorgeschlagene Einkaufsstunde von 8 bis 9 Uhr hat keine Auswirkung auf die Öffnungszeiten, die Filialen sind weiterhin ganz regulär geöffnet, sperren aber weiterhin, gemäß Regierungsverordnung, um spätestens 19 Uhr.

Online Shop und Click&Collect-Service uneingeschränkt verfügbar

Wer nicht selbst in die Filiale gehen kann oder möchte, dem steht unser umfangreiches Online Angebot zu Verfügung. Einfach und bequem online Produkte auswählen und in der Wunsch-Filiale abholen ist bei beinahe allen rund 600 BIPA Filialen und mittlerweile auch an 400 BILLA Click&Collect-Standorten in ganz Österreich möglich, die klassische Online-Zulieferung nach Hause erfolgt nach wie vor österreichweit.

Rückfragen & Kontakt:

Paul Pöttschacher, Pressesprecher, Tel.: +43 2236 600 5267, E-Mail: p.poettschacher @ rewe-group.at



REWE International AG, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 3, Objekt 16, A-2355 Wiener Neudorf

Tel.: +43 2236 600 5265, E-Mail: mediarelations @ rewe-group.at