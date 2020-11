>>Point of Sale Doctor<< Online Beratung für den Einzelhandel – rasch und unkompliziert mit dem Smartphone

Neues, innovatives Tool hilft den UnternehmerInnen am Point of Sale.

Die renommierte Shop Designerin Heidemarie Kriz verhilft mit einem einzigartigem Beratungskonzept Geschäften rasch und unkompliziert zu mehr Kunden. Wenn das Geschäft nicht so läuft, wie man es sich wünscht, erhalten Einzelhändler ab sofort rasch und unbürokratisch Hilfe: Eine neue Online-Beratung, der Point of Sale Doctor (POS Doctor), liefert eine Analyse bestehender Schwachstellen und daran anknüpfend konkrete Verbesserungsvorschläge. Das Beratungsspektrum reicht von gestalterischen Elementen über Kundenführung, Produktpräsentation und Sortimentsauswahl bis zu Personal- und Umsatzplanung. Auch Nachhaltigkeit nimmt in der 360-Grad-Beratung eine wichtige Rolle ein.

„Unser Ziel sind Geschäfte, die funktionieren. Das bedeutet, dass sie sich gegenüber dem Onlinehandel und im stetigen Preiskampf behaupten. Die optimale Lösung hängt von vielen Faktoren ab, weshalb man das Thema gesamtheitlich betrachten muss“, sagt Heidemarie Kriz, die den POS Doctor ins Leben gerufen hat. Mit ihrer mehr als 25 Jahre langen nationalen und internationalen Erfahrung als Architektin und Designerin mit Schwerpunkt Konzepterstellung und Shopdesign weiß Kriz genau, welche Komponenten für ein erfolgreiches Geschäft ausschlaggebend sind. Kriz arbeitet mit einem Team aus auserwählten Spezialisten zusammen, um alle Beratungsaspekte professionell abzudecken.

Beratungspakete ab 199 Euro

Unternehmer können die Online-Beratungsleistung in unterschiedlichen Paketen ganz individuell buchen. Die Kosten für das kleinste Paket betragen 199 Euro. „Wir wollen allen Unternehmerinnen und Unternehmern ermöglichen, die Beratung in Anspruch zu nehmen, unabhängig davon, wie hoch ihr Werbebudget ist. Schon mit dem kleinsten Paket erhält man fundierte Verbesserungsvorschläge, deren Umsetzung eine große Wirkung entfalten“, betont Kriz. Einen niederschwelligen Zugang gewährleistet zudem die digitale Verfügbarkeit der Beratung. „Die Online-Beratung kann rasch und mit wenig Aufwand gebucht werden. Einzige Voraussetzung ist ein Smartphone“, schildert Kriz.

Mit ihrem neuen Beratungskonzept reagiert Kriz auf die Entwicklungen und Bedürfnisse der Zeit. „Der Erfolg des Bauchladens ist vorüber, Kundinnen und Kunden wünschen das Besondere und einen wertigen Einzelhandel“, weiß die Designerin, die den Retail-Bereich und dessen Kundschaft seit mehr als 25 Jahren beobachtet. Der POS Doctor soll Unternehmern eine rasche erste Hilfe bieten, online, somit in Echtzeit, um ihr Geschäft gut aufzustellen.

www.pointofsale.doctor

Zur Person: Heidemarie Kriz ist seit über 25 Jahren international als Architektin und Shop-Designerin tätig. Unter anderem war sie für nationale und internationale Marken wie Apple, Nike, Levi´s, Palmers und Humanic tätig und entwarf u.a. deren Geschäftskonzepte.

Rückfragen & Kontakt:

Heidemarie Kriz

hello @ krizh.com

+43 676 302 66 18

