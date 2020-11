FSG-Fetik zur Hacklerregelung: Frauen nicht als Ausrede für Pensionsraub benutzen!

Echte Gleichstellungsmaßnahmen statt billiger Polemik

Wien. (OTS) - „Die Regierung verhöhnt Frauen, wenn sie sie einerseits völlig im Stich lässt – Stichwort Kinderbetreuung im Lockdown – und andererseits als Ausrede für die Abschaffung der Hacklerregelung benutzt“, sagt Ilse Fetik, Frauenvorsitzende der FSG (Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen). ++++

„Die Regierung will die Hacklerregelung abschaffen und führt als Argument die Frauen an. Das ist billige Polemik. Wer für Frauen etwas tun will, der soll echte Gleichstellungsmaßnahmen setzen, nicht sinnvolle Gesetze abschaffen. Wer 45 Jahre gearbeitet hat, soll abschlagsfrei in Pension gehen dürfen“, so Fetik.

„Frauen sind wesentlich öfter als Männer von Altersarmut betroffen. Wenn man die Hacklerregelung abschafft, wird das nicht besser. Stattdessen sollten Kindererziehungszeiten besser auf die Pension angerechnet werden. Gerade in der Corona-Krise zeigt sich, wer im Zweifel die Kinderbetreuung schultert und beruflich zurücksteckt: Es sind die Frauen“, schließt Fetik.





