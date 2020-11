ORF-III-True-Crime-Reihe „Im Brennpunkt Verbrechen“: Neuproduktion über „Estibaliz C. – Die Eislady“ am 19. November um 21.55 Uhr

Wien (OTS) - Im März 2020 startete ORF III das „True Crime“-Format „Im Brennpunkt Verbrechen“ über aufsehenerregende Kriminalfälle aus Österreich und aller Welt. Am Donnerstag, dem 19. November 2020, steht in diesem Rahmen um 21.55 Uhr die ORF-III-Neuproduktion über den spektakulären Wiener Mordfall „Estibaliz C. – Die Eislady“ auf dem Programm.

Mehr zum Inhalt:

Österreich sorgte in der jüngeren Vergangenheit immer wieder für internationale Schlagzeilen, die in Verbindung mit aufsehenerregenden Kriminalfällen standen. Einem der wohl spektakulärsten der jüngsten österreichischen Kriminalgeschichte widmet sich eine neue Ausgabe der ORF-III-True-Crime-Reihe „Im Brennpunkt Verbrechen“ – dem Fall der als „Eislady“ bekannt gewordenen Estibaliz C. Am 6. Juni 2011 wurde bei Reparaturarbeiten nach einem Wasserrohrbruch in einem Kellerabteil ein furchtbarer Fund gemacht: In zubetonierten Tiefkühltruhen und Blumentrögen entdeckte man Leichenteile von zwei Männern. Wie sich bald herausstellte, handelte es sich um zwei ehemalige Lebensgefährten der Eissalonbesitzerin Estibaliz C. Der Täterin gelang die Flucht – doch drei Tage später konnte sie schließlich in Italien gefasst werden. Was ist damals wirklich passiert? Wie ist es zu den Morden gekommen? Wie konnten sie so lange unbemerkt bleiben? Und wie hat die Polizei Estibaliz C. schließlich geschnappt? ORF III begibt sich in dieser, von Lisa Enzinger gestalteten Produktion auf die Spur des Verbrechens und spricht mit Vertrauten, Ermittlern und Psychiatern.

