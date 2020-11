Grüne Wien schlagen mit Zukunftsteam neues Kapitel auf: Judith Pühringer und Peter Kraus nichtamtsführende Stadträt*innen

David Ellensohn bleibt Klubobmann

Wien (OTS) - Nach fast 20 Jahren Aufbau als Oppositionspartei und 10 Jahren Gestaltung als Regierungspartei ist für die Grünen in Wien die Zeit angebrochen, ein neues Kapitel zu schreiben. Dazu haben die Mitglieder des Grünen Klubs im Rathaus heute entscheidende Führungsrollen gewählt: Judith Pühringer und Peter Kraus wurden mit einer klaren Mehrheit zu den neuen nichtamtsführenden Stadträt*innen gewählt. David Ellensohn wurde in seiner Rolle als Klubobmann klar bestätigt.

Peter Kraus war bisher als Gemeinderat für Stadtentwicklung, Wohnen, Energie und Klimaschutz, und ist Nummer 2 auf der Liste der Grünen Wien. Arbeitsmarktexpertin Judith Pühringer ist als Quereinsteigerin Nummer 3 auf der Liste der Grünen. David Ellensohn bringt große Erfahrung sowohl in der Opposition als auch in der Regierung mit und hat gute Kontakte in die neue Stadtregierung.

Peter Kraus: „In den nächsten Jahren werden wir nicht nur eine Gesundheitskrise, sondern auch eine Arbeits- und Wirtschaftskrise sowie eine Klimakrise zu bewältigen haben. Jede Regierung muss zeigen, wie sie diese großen Zukunftsfragen beantwortet – daran werden wir auch die neue SPÖ-Neos Koalition in Wien messen und sie herausfordern. Derzeit sind nur Überschriften bekannt, auf die Taten wird es ankommen. Ich freue mich auf diese neue Aufgabe in einem neuen Zukunftsteam“.

Judith Pühringer: „Es ist eine große Ehre und Freude, Teil dieses Teams, dieses Klubs, dieses neuen Spirits zu sein, bei dem es darum geht, zukunftsfähige und innovative Lösungen und Maßnahmen vorzuschlagen für die vielen Krisen, die wir gemeinsam zu meistern haben. Genau an diesen Lösungen werden wir auch die neuen Wiener Stadtregierung messen und herausfordern“.

David Ellensohn: „Der Grüne Rathausklub wird als Team funktionieren. Er ist Drehscheibe für Innovation und Kooperation mit Bezirken, Bezirksvorsteher*innen, den Bundesgrünen und der Zivilgesellschaft. Ich freue mich sehr auf das neue Führungsteam und die gute Zusammenarbeit“.

Birgit Hebein nimmt die politischen Entscheidungen der Mehrheit des Grünen Gemeinderatsklubs, sie als Klubobfrau nicht gewählt zu haben, zur Kenntnis. „Wir werden jetzt niemandem den Gefallen tun, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Unsere Wähler*innen haben uns das Vertrauen ausgesprochen und erwarten sich von uns zu Recht, dass wir für die Zukunft der Stadt arbeiten – gerade angesichts der dramatischen Corona- und Klimakrise. Rot Pink bekommt keine Schonfrist, sie können mit starken Grünen rechnen.“

