Lewis Hamilton versteigert seinen getragenen Rennanzug!

Der Formel 1-Weltmeister unterstützt damit "RTL - Wir helfen Kindern"

Baden-Baden (ots) - Gestern sicherte sich Lewis Hamilton seinen bereits siebten Formel 1-Titel, ab heute haben seine Fans bei United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal die Chance auf seinen getragenen Rennanzug aus Silverstone. Der Rennfahrer unterstützt damit den 25. RTL-Spendenmarathon. Noch bis zum 19. November können unter www.unitedcharity.de die Gebote für das einmalige Stück Sportgeschichte abgegeben werden.

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als zehn Millionen Euro erzielt. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.

Rückfragen & Kontakt:

United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH

Augustaplatz 8

76530 Baden-Baden



Tel: +49 7221 366 8703

Fax: +49 7221 366 8709

Mail: team @ unitedcharity.de