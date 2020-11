Sanofi: Lisa Großmann in den PMCA Vorstand gewählt

Neuaufstellung des Pharma Marketing Club Austria Vorstands

Als neues Vorstandsmitglied im PMCA möchte ich traditionelle Branchen-Grenzen aufbrechen und eine Austauschplattform etablieren, in der wir Lösungsansätze für branchenspezifische Marketingherausforderungen diskutieren Lisa Großmann, Customer Engagement & Channel Managerin 1/2

Aufgrund ihrer Erfahrung in der österreichischen Pharmabranche und ihrer fundierten Kenntnisse im Digitalmanagement und Zielkundenmarketing kann Lisa Großmann den PMCA Vorstand optimal unterstützen. Roman Resch, MSc, Head of Marketing & Customer Engagement GSA 2/2

Wien (OTS) - Lisa Großmann, MA ist seit Jänner 2019 bei Sanofi Österreich als Customer Engagement & Channel Managerin in der Abteilung General Medicines tätig.

Bereits im Zuge ihrer vierjährigen Tätigkeit bei Pfizer Österreich, trug sie maßgeblich zum Aufbau und der Entwicklung des Digitalgeschäfts bei und leitete dort das lokale Digitalteam der Business Unit Pfizer Essential Health. Nun kann sie ihre Expertise neben ihrer Tätigkeit bei Sanofi Österreich auch im Vorstand des Pharma Marketing Club Austria, in den sie im November 2020 gewählt wurde, einbringen.

„Als neues Vorstandsmitglied im PMCA möchte ich traditionelle Branchen-Grenzen aufbrechen und eine Austauschplattform etablieren, in der wir Lösungsansätze für branchenspezifische Marketingherausforderungen diskutieren“ , offenbart Lisa Großmann, MA (28) ihre Motivation.

Auch ihr Vorgesetzter bei Sanofi Österreich, Roman Resch, MSc, Head of Marketing and Customer Engagement GSA, freut sich über den Entwicklungsschritt von Lisa Großmann: „Aufgrund ihrer Erfahrung in der österreichischen Pharmabranche und ihrer fundierten Kenntnisse im Digitalmanagement und Zielkundenmarketing kann Lisa Großmann den PMCA Vorstand optimal unterstützen.“

Über den Pharma Marketing Club Austria

Seit seiner Gründung stellt der Pharma Marketing Club Austria (PMCA) eine Plattform mit dem Schwerpunkt „Marketing im Gesundheitswesen“ für Agenturen, Pharmafirmen, Verlage, Dienstleister und andere medizin-orientierte Unternehmen dar. Der PMCA bezeichnet sich selbst als „Netzwerk des Wissens“ und hat es sich zum Ziel gesetzt, Entwicklungen und Trends für den Gesundheitsmarkt aufzuspüren und Impulse zu setzen, aber vor allem die einzelnen Marktteilnehmer miteinander zu vernetzen. 2015 feierte der Pharma Marketing Club Austria sein 20-jähriges Bestehen.

Im Rahmen der Generalversammlung vom 9. November 2020 wurde der PMCA Vorstand für die Funktionsperiode 2020-2022 gewählt. Neuer PMCA Präsident ist Dietrich Göller (Head of Marketing bei Mylan), der in dieser Funktion Elisabeth Keil nachfolgt.

Über Sanofi



Sanofi ist ein weltweites Unternehmen, das Menschen bei ihren gesundheitlichen Herausforderungen unterstützt. Mit unseren Impfstoffen beugen wir Erkrankungen vor. Mit innovativen Arzneimitteln lindern wir ihre Schmerzen und Leiden. Wir kümmern uns gleichermaßen um Menschen mit seltenen Erkrankungen wie um Millionen von Menschen mit einer chronischen Erkrankung.



Mit mehr als 100.000 Mitarbeitern in 100 Ländern weltweit übersetzen wir wissenschaftliche Innovation in medizinischen Fortschritt.



Sanofi, Empowering Life.



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Bettina Resl

Country Head Public Affairs, Patient Advocacy & Communication

t: +43 1 801 85 1113

bettina.resl @ sanofi.com