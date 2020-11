SPÖ Leopoldstadt: Designierter Bezirksvorsteher Alexander Nikolai stellt sein Team für die nächsten fünf Jahre vor

Die Bezirksgremien der SPÖ Leopoldstadt stimmen einstimmig für den Vorschlag Nikolais.

Wien (OTS/SPW) - Der designierte Bezirksvorsteher der Leopoldstadt, Alexander Nikolai, hat sein Team für die nächsten fünf Jahre vorgestellt. Klubobmann Christoph Zich wird zukünftig die Aufgabe des Bezirksvorsteher Stellvertreters übernehmen. Die erste Klubobfrau in der Geschichte der SPÖ Leopoldstadt soll die 34jährige Miriam Kaiys werden. Vorsitzende der Bezirksvertretung wird Marion Gebhart, welche diese Funktion bereits in der Vergangenheit inne hatte.

Alexander Nikolai: "Christoph Zich hat als Klubobmann die Fraktion durch stürmische Zeiten mit sicherer Hand geführt und es freut mich sehr, ihn als meine rechte Hand gewonnen zu haben. Mit Miriam Kaiys haben wir für ihn eine würdige Nachfolgerin als Klubobfrau gefunden. Es freut mich auch sehr, dass Marion Gebhart mit ihrer Erfahrung und ihrem juristischen Fachwissen wieder den Vorsitz der Bezirksvertretung übernehmen wird."

Für die weiteren Funktionen wurden folgende Genossinnen und Genossen nominiert:

Den Finanzausschuss übernimmt als Vorsitzende Eva Egger und ihre Stellvertretung Christoph Zich.

Als Bauauschussvorsitzender ist Raphael Priglinger vorgesehen. Als seine Stellvertreterin wurde die Neueinsteigerin Maximilliane Radl nominiert.

Anton Walzer wird als sehr erfahrener Bezirksrat wieder den Umweltausschuss als Vorsitzender leiten. Serap Gürbüz wird seine Stellvertreterin und Integrationsbeauftragte.

Die Verkehrsangelegenheiten werden wieder von Stefan Glaubenkranz, der bereits in der Vergangenheit diese Funktion inne hatte, als Vorsitzender übernommen. Seine Stellvertreterin wird Miriam Kaiys.

Den Vorsitz in der Bezirksentwicklungskommission übernimmt wieder Doris Nikolai als erfahrene Bezirksrätin. Weiters übernimmt sie wieder die Aufgabe der Drogenbeauftragten. Ihr Stellvertreter wird Markus Kellner, welcher zum ersten Mal in die Bezirksvertretung einziehen wird.

Vorsitzender der Kulturkommission wird Helmut Brabec, welcher bereits in der letzten Periode diese Funktion inne hatte. Seine Stellvertreterin wird die jüngste Neueinsteigerin der SPÖ Leopoldstadt Anna Cseri.

Marion Gebhart wird wieder den Vorsitz der Sozialkommission übernehmen und bekommt mit Neueinsteiger Frank Michael Amort einen kompetenten Stellvertreter.

Vorsitzende der Kinder- und Jugendkommission wird Felicitas Metz, welche auch wieder die Aufgabe der Bezirksjugendbeauftragten übernimmt. Als Stellvertreter wurde Martin Gölles nominiert, der zum ersten Mal der Bezirksvertretung angehören wird.

Die Bezirkskleingartenkommission wird von Ronald Jesenko übernommen. Ihm zur Seite steht Eva Egger.

Safak Akcay und Astrid Rompolt werden für die SPÖ Leopoldstadt in den Gemeinderat und Landtag einziehen.

"Das Team der SPÖ Leopoldstadt wird deutlich jünger und bunter. Unter den jetzt einziehenden BezirksrätInnen finden sich viele junge Aktivist*innen, gemischt mit erfahrenen Bezirkspolitiker*innen. Es sind alle Altersgruppen und Menschen aus den verschiedensten Lebens- und Berufsbereichen vertreten. Die Ausschüsse und Kommissionen werden mit erfahrenen Mandatar*innen sowie mit Neueinsteiger*innen besetzt, um das vorhandene Wissen weiterzugeben und so eine nachhaltige Politik sicherzustellen", freut sich Alexander Nikolai.

Hannes Jarolim, Vorsitzender der SPÖ Leopoldstadt: "Es freut mich sehr, dass wir es geschafft haben, die Menschen durch unsere Arbeit in den letzten Jahren zu überzeugen, uns wieder das Vertrauen zu schenken. Alexander Nikolai hat die zukünftige SPÖ-Fraktion ausgezeichnet und nachhaltig aufgestellt. Jetzt gilt es, gemeinsam mit den Menschen wieder gute sozialdemokratische Politik im Bezirk umzusetzen."



Die konstituierende Sitzung der Bezirksvertretung Leopoldstadt findet am 01. Dezember 2020, um 17.00 Uhr in der Sigmund Freud Privatuniversität, Hörsaal B109-B112,1020 Wien, Freudplatz 3 statt.





