FPÖ – Schrangl zu GRVO: ÖVP-Ministerin Schramböck flieht vor ihrer politischen Verantwortung

Nach WBIB die nächste vertane Chance

Wien (OTS) - „Wieder einmal zeigt ÖVP-Wirtschaftsministerin Schramböck, dass sie über keinerlei politische Gestaltungskraft verfügt“, kommentierte heute FPÖ-Bautensprecher NAbg. Mag. Philipp Schrangl den Begutachtungsentwurf der Gebarungsrichtlinienverordnung für gemeinnützige Bauvereinigungen.

„Wie ein so kleiner Wurf derart lange auf sich warten lassen kann, ist nicht nur mir ein Rätsel. Offenkundig sind sich Schwarz und Grün wohnpolitisch uneins. Es wäre an Ministerin Schramböck, eindeutige Gehaltsschemata zu definieren – und dann die politische Verantwortung dafür zu übernehmen. Hier die Branche selbst über einen letztlich nicht umfassend verbindlichen Corporate Governance-Kodex in die Pflicht zu nehmen, heißt Flucht aus der politischen Verantwortung“, forderte Schrangl eine ehrliche Politik statt ÖVP-Taktierens.

„Schramböck scheitert nach der WBIB also leider erneut, wie sich durch diesen Entwurf wieder abzeichnet“, betonte Schrangl.

