„Sport am Sonntag“: Sportlerin des Jahres Ivona Dadic live zu Gast im Studio

Am 15. November ab 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Alina Zellhofer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 15. November 2020 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Bernhard Gruber: Spitzensport trotz Herz-OP

Acht Monate nachdem ihm ein Stent gesetzt wurde ist der 38-jährige nordische Kombinierer bereit für ein Comeback. Bernhard Gruber im großen Interview.

Ivona Dadic: Die Sportlerin des Jahres live zu Gast

Die Weltklasse-Siebenkämpferin über die schwierige Corona-Saison, Olympia und ihre Arbeit in sozialen Medien.

Katharina Liensberger: Österreichs Slalom-Ass im Porträt Rückblick und Ausblick – Katharina Liensberger freut sich auf die neue Slalom-Saison.

Lewis Hamilton: Der Mercedes-Star auf dem Weg zum Rekordtitel

Beim Großen Preis der Türkei kann sich der 35-jährige Brite mit dem siebenten WM-Titel ein Denkmal setzen.

Nationalteam: Entscheidung in der Nations-League

Österreich kämpft gegen Nordirland und Norwegen um den Aufstieg in die A-Liga.

Skispringen: Auf dem Sprung in eine außergewöhnliche Saison

Ready for Take-off heißt es für Stefan Kraft und Co. In Innsbruck holen sich Österreichs Adler den letzten Schliff für den Weltcupauftakt in Wisla.

