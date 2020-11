Neues Bingo! auf win2day - Ein Spiel mit „sieben Türen“

Das neue Online-Bingo! ist kurzweilig, unterhaltsam, sozial und vor allem mobil. Und verlost jetzt fünf faltbare Smartphones.

Wien (OTS) - Was haben Poker Karten, Fußball-Stimmung und eine Liebesgeschichte mit Bingo zu tun? win2day, die Spieleseite der Österreichischen Lotterien, gibt Antwort. Mobilität und ein hoher Unterhaltungswert zeichnen das neue Bingo!, das seine Pforten am 11. November 2020 auf win2day geöffnet hat, aus. Die neue Online-Version von Bingo! kann nun auch auf Smartphone und Tablet gespielt werden. Die Vielfalt der Spielvarianten bietet ein Höchstmaß an Abwechslung.

In der neuen win2day Bingo! Lobby steht man vor sieben Türen, die jede in einen Bingo Raum mit einzigartigem Flair führt.

„Age of the Gods“ bietet ein spannendes Bonusspiel mit vier besonderen Göttern.

„Lucky Numbers“ sorgt mit einem 10.000 Euro Jackpot mit drei selbst gewählten Zahlen für ein irisches Spielvergnügen.

„Housey“ ist das schnelle Spiel mit Poker Touch. Hier werden die Bingo Zahlen durch die 52 Karten eines Poker Spiels ersetzt. Das Pik Ass überrascht dabei mit einem Zusatz-Jackpot.

„Grease“ ist eine 90-Zahl-Variante mit Assoziationen zur bekannten Musical-Romanze aus den siebziger Jahren.

„One“ ermöglicht stündlich mit höheren Einsätzen zu spielen.

„Turbo“ ist eine beschleunigte Variante für Ungeduldige.

„Classic“ ist die klassische 75-Zahl-Variante und überzeugt mit österreichischer Gemütlichkeit und vielen Gewinnmöglichkeiten für die ganze Community.

Die einzelnen Varianten unterscheiden sich optisch und durch die Anzahl der gezogenen Zahlen (52-, 75- und 90-Zahl-Bingo). Außerdem bieten unterschiedliche Einsatzhöhen (Ticketpreise von 5 Cent bis 2,50 Euro) und Spielfrequenzen (von 2 Minuten bis zu einer 1 Stunde) viel Abwechslung.

Neue Bingo Stimmen, Minigames und Chat

Vier neue Bingo Stimmen begleiten die User durch die Bingo Welt. Eine davon stammt von der ehemaligen ORF-Sportkommentator-Legende Hans Huber, der durch seine emotionale Ansage Fußballstadion-Stimmung vermittelt.

Acht Minigames, sogenannte „Klicksis“, sorgen im Stile klassischer Casino Spiele für noch mehr Abwechslung. Sie bieten weitere Gewinnmöglichkeiten und verkürzen die Wartezeit bis zum Start des nächsten Spiels.

Schließlich gibt es beim neuen Bingo! eine wichtige Chat-Funktion, damit das soziale Moment nicht zu kurz kommt. Emojis inklusive!

Fünf Smartphones zu gewinnen

Zur „Feier des Tages“ verlost win2day im November unter allen Bingo Spielern insgesamt fünf Samsung Galaxy Z Fold2 5G Mystic Bronze im Wert von je 2.000 Euro.

Elektronische Lotterien

Die Spiele des neuen Bingo! sind elektronische Lotterien gemäß §12a des Glücksspielgesetzes, das heißt, die Entscheidung über das Spielergebnis erfolgt zentralseitig im Rechenzentrum der Österreichischen Lotterien und wird elektronisch bekanntgegeben.

Kooperation mit Playtech

Die Spiele des neuen win2day Bingo! wurden von Playtech, einer internationalen Spiele-Software-Firma speziell auf win2day abgestimmt. Es ist die Fortführung einer erfolgreichen Kooperation, die mit dem Poker Room auf win2day begonnen hat.

Über win2day

win2day ist das Online-Spielangebot der Österreichischen Lotterien, die die einzige Konzession zur Durchführung von Elektronischen Lotterien in Österreich erhalten haben. win2day bietet ein komplettes Spiel- und Wettangebot auf einer einzigen Seite. Das Angebot reicht von klassischen Lotteriespielen über einen Casino Bereich mit Tisch-, Karten- und Slotspielen bis hin zu einem Poker Room und Bingo Room. Dazu rundet ein vielseitiges Sportwetten-Programm das Angebot ab.

Das Vertrauen der User spielt für win2day eine entscheidende Rolle. Sicherheit steht bei der Entwicklung und Erweiterung des Angebotes im Fokus, und zwar sowohl bei der Spielabwicklung und der Gewinnauszahlung als auch im Bereich des Datenschutzes. Weiters beweisen zahlreiche Responsible Gaming Features, dass das Thema Spieler- und Jugendschutz sehr ernst genommen wird.

