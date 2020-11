Waldfriedhof „Waldesruh Naturbestattung“ - Friedvoll ruhen unter Bäumen

Gemeinschaftsprojekt der Bestattung Wien und des Land- und Forstwirtschaftsbetriebes der Stadt Wien eröffnet.

Wien/Mödling/Breitenfurt (OTS) - Zeit im Wald bedeutet Ruhe und Verbundenheit mit der Natur. Waldesruh Naturbestattung schenkt dieses tröstliche Gefühl, das wir zu Lebzeiten geschätzt haben, über den Tod hinaus.

Der neue Waldfriedhof „Waldesruh“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Bestat­tung Wien und dem Forst- und Landwirtschafts­betrieb der Stadt Wien. Kundinnen und Kunden haben damit die Sicher­heit, dass der ausgewählte Wald von Bestand ist.

Ab sofort kann der neue Waldfriedhof „Waldesruh“ als letzte Ruhestätte gewählt werden.

Die Lage des neuen Waldfriedhofes ist ideal – gleich in der Nähe der Wiener Hütte in Breitenfurt. Der Zugang ist entweder über die Wiener Hütte oder über Breitenfurt Ost möglich.

"Ich freue mich, dass wir neben den zahlreichen Naturbestattungsmöglichkeiten auf unseren Wiener Friedhöfen nun auch in einem wunderbaren Wald am Rande Wiens Bestattungen im Einklang mit der Natur – aber dennoch gut erreichbar und mit einer gewissen Infrastruktur – anbieten können", so Dr. Markus Pinter, Geschäftsführer der Bestattung und Friedhöfe Wien.

"Die Fläche des Waldfriedhofes ist ein unberührtes Gebiet und soll bewusst naturbelassen bleiben. Durch das gemeinsame Projekt Waldfriedhof wird der Bevölkerung eine Möglichkeit zu einer naturverbundenen Beisetzung geboten", freut sich Forstdirektor DI Andreas Januskovecz.

Leistungen

Alle Leistungen werden aus einer Hand angeboten, inklusive der Trauerfeier, wenn gewünscht. Unsere MitarbeiterInnen verfügen über langjährige Erfahrung in der Begleitung durch die schwierige Zeit des Abschieds.

"Wir sehen seit Jahren einen Trend zur naturnahen Bestattung. Nun können wir dem Wunsch unserer Kunden nachkommen. Noch dazu in einem Biosphärenwald. In der Natur gehen die Überreste des Verstorbenen in neuem Leben auf. Der Wald selbst übernimmt dann die Gestaltung und Pflege“, sagt Mag. Jürgen Sild, Geschäftsführer der Bestattung Wien.

Als Bestattungsunternehmen übernimmt die Bestattung Wien mit Erfahrung und Einfühlungsvermögen die komplette Organisation: Vom persönlichen Gespräch über die Abholung bis zur Verabschiedung und Waldbestattung. Natürlich so individuell, wie Sie es sich wünschen. Am Waldesruh Naturfriedhof kann der Name der oder des Verstorbenen an einem Erinnerungsstein verewigt werden.

Preise

Der Wiesenplatz im Wald kostet einmalig 600 Euro, ein Einzelplatz unter einem Baum einmalig 1020 Euro. Es gibt auch exklusive Gemeinschaftsbäume einmalig ab 3060 Euro.

Es fallen keine weiteren Verlängerungs­kosten an. Die Preise sind Bruttopreise, also für Endkunden.

Besichtigung

Der Waldfriedhof ist frei zugänglich. Gerne begleiten wir Interessierte durch den Wald und beantworten alle Fragen. Waldesruh ist ein naturbelassener Biosphärenwald.

Terminvereinbarungen für Besichtigungen oder nähere Informationen bekommen Interessierte unter der Telefonnummer 01/501 95 28600 oder online unter www.bestattungwaldesruh.at.





Rückfragen & Kontakt:

Mag. Nina Lämmermayer

Bestattung Wien GmbH

Simmeringer Hauptstrasse 339, 1110 Wien

Tel: 01/ 760 70 – 28032

E-Mail: nina.laemmermayer @ bfwien.at



Martina Billing

Forst- und Landwirtschaftsbetrieb Stadt Wien

1100 Wien, Triester Straße 114

Telefon: +43 1 4000 49023

E-Mail: kommunikation @ wien.gv.at