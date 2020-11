ATV-Frage der Woche: 62 Prozent der ÖsterreicherInnen befürworten generelle Sicherungshaft

"ATV Aktuell: Die Woche", am Sonntag um 22.20 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - Diesen Sonntag besprechen Moderator Meinrad Knapp, Politikexperte Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek in einer neuen Ausgabe die politischen Highlights der Woche. Neben den aktuellen Corona-Zahlen und dem Anti-Terror-Paket der Regierung steht auch die Sicherungshaft auf der Agenda.

Peter Hajek erhob in seiner aktuellen Umfrage mit 503 TeilnehmerInnen, welcher Meinung sich die ÖsterreicherInnen in Bezug auf die Sicherungshaft, die bereits schon 2019 diskutiert wurde, anschließen. Die Mehrheit, nämlich 62 Prozent, ist der Ansicht, dass eine Sicherungshaft für potenziell gefährliche, aber noch nicht straffällig gewordene Personen eine gute Idee ist. 15 Prozent der ÖsterreicherInnen geben an, dass diese nur für AsylwerberInnen greifen sollte. 12 Prozent sprechen sich gegen eine generelle Sicherungshaft aus. 10 Prozent der Befragten tätigten keine Angabe oder antworteten mit "weiß nicht". Auch unter den WählerInnen zeigt sich ein ähnliches Bild. So sind diese, unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit, mehrheitlich für eine Sicherungshaft. Die Grün-WählerInnen sprechen sich mit 29 Prozent und die NEOS-WählerInnen mit 25 Prozent am stärksten gegen eine generelle Sicherungshaft aus.



Peter Hajeks Fazit lautet: „Bereits 2019 wurde diese Fragen diskutiert und abgefragt. Auffallend dabei ist, dass sich trotz des Terroranschlags die Stimmung dazu kaum verändert hat: 62 Prozent der Befragten halten eine Sicherungshaft für eine gute Idee, 2019 waren es 58 Prozent. Die Zustimmung dazu gibt es aus allen Parteiwählerschaften.“

Tagtäglich informiert die "ATV Aktuell"-Redaktion über die neuesten Geschehnisse in Österreich und der Welt. Mit 243.000 ZuseherInnen (E12+) schaffte „ATV Aktuell" am Montagabend, den 9. November, um 19:20 Uhr bei ATV die zweistärkste Durchschnittsreichweite in diesem Jahr und erreichte einen Marktanteil von 8,6 Prozent (E12-49). 415.000 SeherInnen verfolgten an diesem Abend „ATV Aktuell“ auf ATV oder ATV2 (WSK, E12+).

Basis: ProSiebenSat.1 PULS 4; alle Ebenen E12+, E12-49, 9.11.2020 (vorläufig gewichtet) Zahlen gerundet. Quelle: AGTT / GfK: Fernsehforschung / Evogenius



Rückfragen & Kontakt:

Peter Hajek

office @ peterhajek.com



Victoria Abulesz

victoria.abulesz @ gmail.com