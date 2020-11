PRO-GE Felix: Fraktionsübergreifendes Ja zur Beibehaltung der Hacklerregelung Neu bei AK-Vollversammlung

Auch FCG und Grüne ArbeitnehmerInnen für abschlagsfreie Pension nach 45 Arbeitsjahren

Wien (OTS) - Erfreut über die Zustimmung zum Antrag auf Beibehaltung und Ausweitung der abschlagsfreien Pension nach 45 Arbeitsjahren bei der Vollversammlung der AK Wien am Mittwoch zeigt sich PRO-GE Bundessekretär und Kammerrat Felix Manfred: „Mit den Stimmen von FSG, FCG, Grünen ArbeitnehmerInnen, Freiheitlichen ArbeitnehmerInnen, AUGE/UG und GLB ist es gelungen, ein deutliches Zeichen zu setzen: Die Hacklerregelung Neu muss bleiben. Wer 45 Jahre gearbeitet hat, muss auch künftig ohne Abschläge in Pension gehen können.“ Im Antrag wird die Bundesregierung ebenso aufgefordert, endlich der Anrechnung des Zivil- bzw. Wehrdienstes, der Ausweitung auf alle Berufsgruppen und der Neuberechnung der Pension für alle, die ab 01.01.2014 mit Abschlägen in Pension gegangen sind, obwohl sie 45 Versicherungsjahre haben und abschlagsfreie Auszahlung der Pension ab 01.01.2021 zuzustimmen.++++

„Die KammerrätInnen aller Fraktionen haben deutlich gemacht, dass die Hacklerregelung Neu ein wichtiges Anliegen ist, denn sie ist gerecht und leistbar. Nun liegt es an ÖVP und Grünen, sich dem anzuschließen, anstatt die Meinung ihrer eigenen ArbeitnehmervertreterInnen zu ignorieren“, sagt Felix.

