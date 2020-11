„Vienna Blood“: ORF-Generaldirektor Wrabetz gratuliert zum Erfolg

Wien (OTS) - „Der Erfolg des Mehrteilers ‚Vienna Blood‘ zeigt eindrucksvoll das aktuelle Bedürfnis der Österreicherinnen und Österreicher nach hochqualitativer Film-Unterhaltung“, so ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz in einer Reaktion auf den hohen Zuspruch für die Ausstrahlung der neuen Teile der internationalen ORF-Koproduktion. „Es ist Verantwortung und Aufgabe des ORF, in diesen herausfordernden Zeiten nicht nur umfassend und ausgewogen in den Nachrichtensendungen zu berichten, sondern auch ansprechende Unterhaltung zu präsentieren, auf die sich die Österreicherinnen und Österreicher verlassen können“, so der Generaldirektor weiter. „In diesem Sinn freue ich mich nicht nur über den guten Fortschritt der weiteren ‚Vienna Blood‘-Dreharbeiten, sondern auch über zahlreiche qualitätsvolle Film- und Serienpremieren in den nächsten Tagen und Wochen“, so Wrabetz abschließend.

Ausgewählte Film- und Serienpremieren in ORF 1 und ORF 2

So stehen jeweils Montag um 20.15 Uhr in ORF 1 neue Folgen der soeben erfolgreich gestarteten ORF-Serie „Letzter Wille“ auf dem Programm. Am Dienstag wie gewohnt neue Folgen von „Soko Donau“ (20.15 Uhr, ORF 1). Auch an der Landkrimi-Front ist wieder einiges los: Nach dem Erfolg von „Steirerwut“ zieht das beliebte ORF-Format in dieser Saison noch über Tirol („Das Mädchen aus dem Bergsee“, 8. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 1) nach Kärnten („Waidmannsdank“, 15. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 1). Und in der fünften Staffel des ORF-1-Serienhits (voraussichtlich ab 11. Jänner, jeweils Montag um 20.15 Uhr) erobern die „Vorstadtweiber“ wieder die Fernsehbildschirme.

Die ORF/BR-Komödie „Das Glück ist ein Vogerl“ (ORF-Premiere: 16. Dezember, 20.15 Uhr) führt Simon Schwarz und Nikolaus Paryla auf wundersame Art und Weise zusammen und lässt lang ersehnte Wünsche wahr werden. Noch einmal zum Einsatz kommt das Erfolgsduo Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser im ORF-„Tatort – Unten“ (20. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 2). Tobias Moretti, Anselm Bresgott und Colin Pütz erzählen im vom ORF koproduzierten Historienfilm die Geschichte von „Louis van Beethoven“ (ORF-Premiere: 23. Dezember, 20.15 Uhr) aus unterschiedlichen Perspektiven neu. Der preisgekrönte Kinoerfolg „Der Trafikant“ (27. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 2) reist zurück ins Österreich um 1937/1938 und präsentiert eine bewegende Coming-of-Age-Geschichte mit u. a. Simon Morzé, Bruno Ganz und Johannes Krisch.

