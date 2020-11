Styria Content Creation gewinnt 10 GALAXY AWARDS in New York

Die Content Marketing Agentur holt sich 2x Gold, 3x Silber, 3x Bronze & 2x Honors für A1, die Österreichische Post, Erste Bank, dm, FehrAdvice sowie das Land Steiermark.

Wien/Graz (OTS) - Die Styria Content Creation (SCC), Magazinverlag und renommierte Content Marketing Agentur, befindet sich weiter auf Erfolgskurs. Nach zahlreichen Auszeichnungen in diesem Jahr konnte sich die SCC nun auch bei den internationalen GALAXY AWARDS unter 438 Einreichungen aus 18 Ländern gleich 10 Mal in verschiedensten Disziplinen durchsetzen. Der New Yorker Wettbewerbsveranstalter MerComm zeichnet mit dem Preis weltweit herausragende Projekte aus dem Bereich Marketingkommunikation aus.

Gold gewann unter anderem der Film anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Styria Media Group. Das ist nach den angesehenen Astrid Awards, bei denen der Film Gold und sogar den Grand Award gewinnen konnte, bereits die dritte hohe Auszeichnung in diesem Jahr. Der Film zeigt in eindrucksvollen Bildern die Geschichte des internationalen Medienkonzerns. Einen großen Erfolg gab es auch mit dem Dialogmarketing Report der Österreichischen Post: Dieser gewann Gold in der Kategorie „B2B Produkte & Services“. Der Report gibt interessante Einblicke in den österreichischen Werbemarkt beziehungsweise Aufschluss über die eingesetzten Werbekanäle heimischer Unternehmen und das Mediennutzungsverhalten der ÖsterreicherInnen.

Einmal mehr wurde das bereits vielfach ausgezeichnete ZWEI UND MEHR-Steirisches Familienmagazin des Landes Steiermark prämiert: Honors und Silber im Bereich Copywriting konnte das Magazin für sich gewinnen. Weiters beeindruckten die Projekte von A1 mit der Styria Content Creation. Das schon mehrfach ausgezeichnete A1 Business Magazin und die Infografiken zum Thema eSports konnten die Jury überzeugen und gewannen Silber. Das zweite Projekt, welches mit Honors ausgezeichnete wurde, ist ACTIVE BEAUTY. Das Lifestyle-Magazin wird schon seit Jahren von der Styria Content Creation für dm drogerie markt umgesetzt. Bronze gab es für das Sparefroh Magazin der Erste Bank und den animierten Informationsfilm „Innovation Engine“, der gemeinsam mit der auf Verhaltensökonomie spezialisierten Unternehmensberatungsfirma FehrAdvice & Partners produziert wurde.

Eva Maria Kubin, Geschäftsführerin der Styria Content Creation, zeigte sich angesichts des Preisregens sehr stolz: „Wir freuen uns sehr, dass wir bei den namhaften GALAXY AWARDS gleich 10 Preise gewinnen konnten, denn sie bestätigen damit unsere Expertise in Kommunikation, Content-Produktion und Design in verschiedensten Kanälen auf internationalem Niveau. Großer Dank gilt unseren großartigen Kunden und unseren wundervollen Teams, die diese betreuen.“

Und auch bei den Kunden war die Freude groß: „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnungen und den tollen Erfolg des gesamten Teams. Besonders stolz sind wir, dass wir uns mit unseren eSports & Gaming Grafiken gegen klassische Themen so gut behaupten konnten“, so Irina Kuntze, Manager von A1 eSports bei der A1 Telekom Austria AG.

Die Preise im Überblick:

Gold: Styria Media Group AG, 150 Jahre Styria Video, Kategorie: Geschichte

Gold: Österreichische Post AG, Dialogmarketing-Report, Kategorie: B2B-Produkte & Services

Silber: Land Steiermark, ZWEI UND MEHR - Das steirische Familienmagazin, Kategorie: Copywriting

Silber: A1 Telekom Austria, A1 Business Magazin, Kategorie: Corporate Publications B2B

Silber: A1 Telekom Austria, A1 eSports Infografik, Kategorie: Infografik

Bronze: Erste Bank, Sparefroh Magazin, Kategorie: Broschüren

Bronze: Erste Bank, Sparefroh Magazin, Kategorie: Kinderpublikationen

Bronze : FehrAdvice & Partners, Innovation Engine Video, Kategorie: Animiertes Promotion Video

Honors : dm-drogerie markt, ACTIVE BEAUTY, Kategorie: Corporate Publications

Honors: Land Steiermark, ZWEI UND MEHR - Das steirische Familienmagazin, Kategorie: Familienmagazin

Weitere Details zu den Projekten:

Informationen zum „150 Jahre Styria“-Film:

Der Film wurde letztes Jahr im September im Rahmen des Styria-Festakts anlässlich des 150 Jahre Jubiläums gezeigt, wo Spitzen aus Medien, Politik, Wirtschaft, Kirche und Kultur zusammen mit dem Styria-Konzern die Gründung des mittlerweile mitteleuropäischen Medienunternehmens mit katholischen Wurzeln feierten. Ziel des Films war es, einerseits die Konzerngeschichte klar und verständlich darzustellen sowie andererseits ein modernes Bild des führenden Medienkonzerns in CEE widerzuspiegeln. Link: https://youtu.be/ZovCcWrDW6M

Informationen zum ZWEI und MEHR Familienmagazin :

Das ZWEI UND MEHR-Steirische Familienmagazin will alle steirischen Familien bzw. alle ZWEI UND MEHR-Vorteilskartenbesitzer mit interessanten und pädagogisch-psychologisch untermauerten Reportagen, Berichten und Informationen erreichen. Das Magazin enthält wertvollen Lesestoff sowie maßgeschneiderte Serviceangebote des Landes Steiermark für alle Familien – es richtet sich an Alleinerziehende ebenso wie an Patchworkfamilien aber auch an Regenbogen- oder Mehrgenerationenfamilien.

Informationen zum Dialog Marketing Report:

Der Dialog Marketing Report der Österreichischen Post präsentiert die Erhebung unter österreichischen Marketing- und Werbeleitern sowie heimischen Konsumenten, welche Kommunikationskanäle und Medien genutzt und wie viele Werbespendings in welchen Kanälen zum Einsatz kommen. www.post.at/DMR2020

Informationen zum Sparefroh Magazin:

Sparefroh Magazin ist das Kindermagazin der Erste Bank und Sparkassen mit Comics, Malwettbewerben, Bastelanleitungen & mehr. Es beinhaltet Tierseiten, Ausmalbögen, Rezepte, sowie spannende Rätsel. Sparefroh Magazin ermutigt Kinder zwischen 6 und 11 Jahren spielerisch zum bewussten Umgang mit Geld, vermittelt eine gesunde Balance zwischen Konsum und Sparen – mit erstem wirtschaftlichen Grundverständnis.

Informationen zu active beauty:

active beauty von dm drogerie markt ist mit einer Auflage von 1.000.000 das reichweitenstärkste, meistgelesene Frauenmagazin in Österreich und nimmt Bezug auf die vielfältigen Lebenswelten der Leserinnen und Userinnen. Schönheit, Genuss und Leben: active beauty bringt Geschichten, die inspirieren und begeistern, die zum Nachdenken und zur persönlichen Veränderung anregen.

Informationen zum A1 Business Magazin:

Das A1 Business Magazin informiert Businesskunden über aktuelle Angebote, Produkte und Lösungen und widmet sich Trends und Innovationen. 26.000 Businesskunden erhalten das Magazin persönlich adressiert. Darüber hinaus liegt es an den A1-Hauptstandorten in allen Bundesländern auf und steht als E-Reader unter www.a1.net/ereader zum Download bereit. Das Heft erscheint drei Mal jährlich. https://www.a1.net/ereader/

Informationen zu den A1 Infografiken:

Mit den A1 eSports Infografiken sollte das eSports Ökosystem all jenen Menschen näher gebracht werden, die damit ansonsten nicht in Kontakt kommen oder noch nie davon gehört haben. Außerdem sollte über eine übersichtliche Grafik alles zum Thema eSports-Events dargestellt werden. Anlass für die Infografiken waren die A1 eSports Spring Finals 2020. https://bit.ly/36maYYI



Informationen Innovation Engine Video

Das Innovation Engine Video sollte für den Kunden die Vorteile der innovativen und neuartigen Plattform auf klare und leicht verständliche Weise demonstrieren. Zum anderen musste das Video gleichzeitig ein klassisches «Erklärungsvideo» sein, um in so kurzer Zeit ein komplexes Thema zu präsentieren.



Styria Content Creation ist ein vielfach ausgezeichneter Magazinverlag und eine preisgekrönte Content-Marketing-Agentur mit mehr als hundert internen und externen Experten zu Storytelling, Video, Content-Strategie, Redaktion, Social-Media-Marketing, SEO, Design, uvm. Sie entwickelt Content- und Kommunikationslösungen in digitaler, audiovisueller und gedruckter Form und begleitet Kunden im gesamten Content-Prozess – von der Entwicklung der Content-Strategie, über die Content-Produktion für alle Kanäle (Digital, App, Print, Audio, Video), bis zur Content-Distribution und schließlich der Performance-Messung. Mehr als 80 nationale und internationale Auszeichnungen für ihre Projekte machen die Styria Content Creation zu einer der erfolgreichsten Content-Marketing-Agenturen Österreichs.

