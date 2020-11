Lexogen hat den ersten marktreifen COVID-19 Test für echtes Massenscreening im öffentlichen Gesundheitswesen entwickelt

Lexogens Angestellte werden alle drei Tage im Rahmen einer Campus-weiten Initiative getestet. Anhand dieser Erfahrung wissen wir, dass wir die Ausbreitung der Pandemie kontrollieren können, ohne dass Firmen geschlossen werden müssen, und dass ehemals Infizierte früher an ihren Arbeitsplatz zurückkehren könnten. Auf nationaler Ebene würde dies den wirtschaftlichen und sozialen Effekt der Pandemie entscheidend reduzieren. Dafür ist jedoch die Anzahl der Tests, die Labore parallel durchführen können, zu gering. Unser Massentest beseitigt diesen Engpass und kann dazu beitragen sowohl die Bevölkerung als auch einige Prozentpunkte des BIPs zu schützen Stéphane Barges, Chief Executive Officer von Lexogen

Wien (OTS) - Das Wiener Biotech-Unternehmen Lexogen GmbH, ein Marktführer im Bereich Next-Generation Sequencing (NGS) and Transkriptom-Analyse, hat heute die Einführung eines bahnbrechenden neuen SARS-CoV-2 Tests für höchstmöglichen Probendurchsatz bekannt gegeben. Der Test ermöglicht erstmalig ein echtes Massenscreening auf Populationsniveau, wodurch auch symptomlose Neuinfizierte erkannt werden können, um Quarantänemaßnahmen und Behandlungen frühzeitig einzuleiten und weitere Infektionen zu unterbinden. Weiters kann der Test helfen, den Ansteckungsgrad von Infizierten zu bestimmen, damit diese ohne Gefährdung anderer ehestmöglich in die Gesellschaft und zur Arbeit zurückkehren können.

Ein regelmäßiges Durchtesten der Bevölkerung würde es erlauben, die Ausbreitung von COVID-19 zu kontrollieren, um beeinträchtigende Lockdowns und schädigende volkswirtschaftliche Einschränkungen zu vermeiden. Durch einen anfänglichen Fokus auf Risikopersonen und exponierte Berufsgruppen können essenzielle Einrichtungen wie Spitäler, Pflege- und Seniorenwohnheime sowie Schulen in einem sicheren Rahmen offengehalten werden.

Lexogen’s COVID-19 Test kann in fast jeder Arbeitsumgebung implementiert werden und ermöglicht das Testen von Millionen Proben innerhalb von 24 Stunden. Die Proben können mittels eines unkomplizierten Gurgel-Kits auch selbst abgenommen werden, ein schmerzhafter Nasen-Rachen-Abstrich ist nicht notwendig.

„ Lexogens Angestellte werden alle drei Tage im Rahmen einer Campus-weiten Initiative getestet. Anhand dieser Erfahrung wissen wir, dass wir die Ausbreitung der Pandemie kontrollieren können, ohne dass Firmen geschlossen werden müssen, und dass ehemals Infizierte früher an ihren Arbeitsplatz zurückkehren könnten. Auf nationaler Ebene würde dies den wirtschaftlichen und sozialen Effekt der Pandemie entscheidend reduzieren. Dafür ist jedoch die Anzahl der Tests, die Labore parallel durchführen können, zu gering. Unser Massentest beseitigt diesen Engpass und kann dazu beitragen sowohl die Bevölkerung als auch einige Prozentpunkte des BIPs zu schützen “, sagte Stéphane Barges, Chief Executive Officer von Lexogen.

Lexogens einzigartiger Massenscreening-Test stellt die schnellste auf dem Markt verfügbare Methode dar, die auf etablierten Sequenzierungstechnologien basiert. Durch das effiziente Protokoll wird die Menge an benötigtem Verbrauchsmaterial erheblich reduziert, was eine wirtschaftlich tragfähige Umsetzung im Bereich der öffentlichen Gesundheit ermöglicht.

Die Entwicklung des Tests wurde teilweise von der österreichischen Regierung finanziert und von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) im Rahmen des „Emergency-Call zur Erforschung von COVID-19 im Zuge des Ausbruchs von SARS-CoV-2“ unterstützt.





Über Lexogen

Lexogen wurde 2007 gegründet und ist ein Unternehmen auf dem Gebiet der Transkriptom-Analyse mittels Next-Generation Sequencing (NGS), welches innovative Methoden für die RNA-Analyse entwickelt. Zum Portfolio gehören molekularbiologische Kits zur RNA-Analyse, RNA-Kontrollen, Software zur Datenanalyse sowie ein umfassender Transkriptom-Analyse Service. Lexogen ist ein in Privatbesitz befindliches Unternehmen mit Hauptsitz in Wien, Österreich, und einer Tochtergesellschaft in New Hampshire, USA.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.lexogen.com und folgen Sie @lexogen.

Rückfragen & Kontakt:

Jekaterina Aleksejeva, MBA

Senior Marketing Manager

E-Mail: jekaterina.aleksejeva @ lexogen.com

Tel.: +43 699 1023 8946

www.lexogen.com