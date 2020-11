Silvan zu Lockdown-Eröffnungsparty: „Der Lutz, was der alles hat!“

Große Möbelhauseröffnung mit 8.000 Gästen: rechtlich in Ordnung doch wie ist das mit der Eigenverantwortung?

Wien (OTS/SK) - Wie mehrere Medien berichteten, kamen vergangenen Samstag über 8.000 Personen, zur großen Wiedereröffnung eines Möbelhauses in Salzburg-Eugendorf. Viele fragen sich, wie dies in Zeiten wo Gastronomie, Kunst, Sport und Kultur stillstehen und nicht wenige Klein- und Mittelunternehmen ums Überleben kämpfen, möglich ist. SPÖ-Nationalratsabgeordneter Rudolf Silvan: „Rechtlich ist dabei wohl alles im Corona-Rahmen abgelaufen, es zeigt aber, dass Großkonzerne und Eigenverantwortung nicht zusammenpassen!“ ****

Im Vorfeld wurde ordentlich Werbung für die Eröffnung gemacht. Eröffnungsangebote und satte Prozente lockten dann zusätzlich die Massen an. Hier müssen Unternehmen zukünftig mehr Feingefühl an den Tag legen, fordert der Abgeordnete. Silvan: „Die Firma Lutz ist kein Unternehmen, das um jeden Cent kämpfen muss. In Anbetracht der hohen Coronazahlen hätte man auf die offensive Werbestrategie auch einmal getrost verzichten können.“

Zu Beginn der Coronakrise musste das Unternehmen 8.500 MitarbeiterInnen in Kurzarbeit schicken, mittlerweile hat Lutz den Umsatzverlust aus dem Frühjahr wieder aufgeholt. Die Möbelbranche und im Besonderen die Firma Lutz zählen zu den Gewinnern der Krise. Gewinne die dem österreichischen Staat jedoch nur wenig Steuern einbringen. „Eine Lutz Tochtergesellschaft auf Malta verwaltet die Lizenzen des Möbelhändlers. Gesellschaften wie XXXLutz und Möbelix zahlen dafür Gebühren und reduzieren dadurch die in Österreich zu versteuernden Gewinne massiv. Auch das ist rechtlich wohl in Ordnung, es zeigt aber umso mehr, dass die Eigenverantwortung von Großkonzernen, nicht unbedingt gut für unsere Gesellschaft ist“, erklärt Silvan. (Schluss) up/mp/sd

