Medienprojekt „Home Is Where the Herz Is“ erhielt den Jean Monnet Preis für Europäische Integration 2020

Das Rechercheprojekt des englischsprachigen Mediennetzwerks Metropole wurde vom EuropeanConstitution.eu mit dem Jean Monnet Preis für Europäische Integration 2020 ausgezeichnet.

Wien (OTS) - Am 9 November 2020 wurden in Paris die Gewinner des internationalen Jean Monnet Preises für Europäische Integration 2020 bekanntgegeben. Das Wiener Medien- und Integrationsprojekt „Home Is Where the Herz Ist“ erhielt den Hauptpreis.

„Home Is Where the Herz Ist“ wurde von Metropole, Österreichs führendem Mediennetzwerk in englischer Sprache, ins Leben gerufen und durch die großzügige Unterstützung der Wirtschaftsagentur Wien (VBA) ermöglicht. Das Projekt konzentriert sich auf einige der größten Einwanderergemeinschaften Wiens aus Rumänien, Ungarn, Polen, Serbien, Deutschland, Bulgarien, Syrien, der Türkei, Kroatien und Bosnien. Die Inhalte stammen von jungen Wiener Journalistinnen und Journalisten, die ihre Wurzeln in diesen Communitys haben und vom Metropole-Team unterstützt und gecoacht werden. Über ein ganzes Jahr hinweg produzieren sie zusammen mit Metropole zehn kleinformatigen Printmagazine, veröffentlichen zahlreiche Online-Inhalte auf metropole.at und veranstalten monatliche Community Get-Togethers.

„Metropole hat seine eigene, sehr besondere Stimme. Die Art und Weise, wie sie diese Stimme einsetzen, um Integration zu fördern und besseren Verständnis zwischen Menschen und Communitys zu stellen, hat uns sehr beeindruckt“ , so Louis Drounau, Gründer von EuropeanConstitution.eu. „Home Is Where the Herz Ist“ trägt dazu bei, Brücken zwischen diversen Communities in einer der kosmopolitischsten Städte Europas zu schlagen, und wird dadurch auch zum Beweis dafür, dass alle in Wien lebenden Menschen einen Beitrag zur europäischen Integration leisten können.

„Was bewegt die mehr als 770.000 Wienerinnen und Wiener (von insgesamt 1,9 Millionen), die im Ausland geboren wurden und sich dafür entschieden haben, über Grenzen, Kulturen und Sprachbarrieren hinweg hier zu leben“ , fragt Benjamin Wolf, Projektleiter und COO von Metropole. “Das ist es, was unser Projekt untersucht. Die europäische Integration hat Wien wieder zu einer Drehscheibe Mittel- und Osteuropas gemacht. Unser Ziel ist es, ein gemeinschaftsübergreifendes Gespräch mit der eigenen Stimme zu entfachen, um zu zeigen, wie Europa zusammenwächst - eine Stadt nach der anderen.”

EuropeanConstitution.eu ist eine französische gemeinnützige Organisation, gegründet im Jahr 2018 mit dem Ziel die europäische Integration und Bürgerdiskussionen über europäische Institutionen zu fördern. Dies geschieht u.a. durch die jährliche Vergabe des Jean Monnet Preises für Europäische Integration, welcher als Auszeichnung für Projekte, die Integration auf verschiedenen Ebenen fördern und vertiefen, gilt. Die aktuelle Ausgabe des Preises wurde unter der Schirmherrschaft des Europäischen Parlaments ermöglicht.



Weiterführende Links:

Offizielle Projektseite “Home Is Where the Herz Is” – https://metropole.at/herz/

Aktuelle Ausgabe der polnischen Community in Wien – https://metropole.at/herz-polish/

Preisankündigung von EuropeanConstitution.eu – https://europeanconstitution.eu/2020-jean-monnet-prize-results

