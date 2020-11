„9 x Österreich“: Ö1 erkundet die Bundesländer ab 16.11.

Wien (OTS) - In „9 x Österreich“ legt Ö1 einen Fokus auf die österreichischen Bundesländer – auf deren Geschichte ebenso wie auf die Vorstellung innovativer Projekte, die soziale, wirtschaftliche und kulturelle Anstöße für die Region geben. Den Auftakt machen „Erkundungen in Niederösterreich“ in vier je einstündigen „Radiokolleg“-Ausgaben (16.-19.11., 9.05 Uhr), das weitere Sendungsspektrum reicht von „Lebenskunst“ über „Ambiente“ bis zu „Betrifft: Geschichte“. Begleitend werden „Akustische Bodenproben“ gesucht, um die vielfältige Sprache Österreichs hörbar zu machen. Alle Informationen im Detail sind abrufbar unter

https://oe1.orf.at/9maloesterreich.

Ö1 begibt sich im Rahmen von „9 x Österreich“ alle drei Monate auf die Reise in die Bundesländer, klopft Identitäten, Innovationen und traditionelle Gepflogenheiten ab, besucht Kleinbetriebe genauso wie Musiker/innen und nimmt Gegenden unter die Lupe, durch die andere vielleicht nur durchfahren. Den Beginn macht im November das mit seinen über 19.000 Quadratkilometern flächenmäßig größte Bundesland:

Niederösterreich. Im März 2021 folgen Erkundungen in Oberösterreich, danach durchstreift Ö1 Vorarlberg und das Burgenland auf der Suche nach regionalen Besonderheiten. Bis Anfang 2023 werden so die österreichischen Bundesländer in den Fokus von insgesamt neun „Radiokolleg“-Spezialreihen und vielen weiteren Ö1-Sendungen gerückt.

„Erkundungen in Niederösterreich“ unternehmen vier je einstündige „Radiokolleg“-Ausgaben von Montag, den 16. bis Donnerstag, den 19. November jeweils ab 9.05 Uhr in Ö1. Der Streifzug durch Niederösterreich beginnt in Neuhofen an der Ybbs, das auch als die Wiege Österreichs bekannt ist, da 996 in der sogenannten Ostarrichi-Urkunde Österreich zusammen mit Niuvanhova/Neuhofen erstmals urkundlich erwähnt wurde. Kaiser Otto III. schenkte damals dem Bischof von Freising 950 Hektar Land in dem Ort, der Neuhofen genannt wird. Das „Radiokolleg“ durchstreift u. a. den bedeutendsten Urwaldrest Mitteleuropas, folgt den Glasfaserkabeln im Speckgürtel rund um Wien und widmet sich der Geschichte des Tourismusortes Semmering ebenso wie der Wachau, den Industriedenkmälern und der Kulturszene St. Pöltens. Die Beiträge stellen innovative Projekte für autarkes Leben und nachhaltige Betriebe in Niederösterreich ebenso vor wie lokale Musiker/innen und gehen auch der Frage nach, wie es mit der Identität der Bewohner/innen zwischen Ysper- und Piestingtal aussieht, ob sich die Menschen als Weinviertler, Retzer oder einfach als Niederösterreicher fühlen. Das weitere inhaltliche Spektrum von „9 x Österreich: Niederösterreich“ reicht von musikalischen Geschichten aus dem Wienerwald in „Anklang“ (16.11., 10.05 Uhr) bis zu den vielen Facetten von Grenzen, Heimat und Identität im „Salzburger Nachtstudio“ (18.11., 21.00 Uhr).

„Akustische Bodenproben“ als partizipatives Online-Projekt

Es ist auch die Sprache, der Dialekt, der Österreich so vielfältig macht. Ö1 sammelt daher „Akustische Bodenproben“, in denen regionale Mundarten und Ausdrücke vorgestellt werden. Die Hörer/innen haben die Möglichkeit, den eigenen Dialekt, die eigenen mundartlichen Begriffe einzubringen und als Audiofiles unter https://oe1.orf.at/9maloesterreich hochzuladen. Wo sagt man etwa Mädchen, wo Mensch, Madl oder Dirndl? Werden Wetterphänomene, Lieblingsspeisen, Kleidungsstücke oder bäuerliche Gerätschaften ähnlich bezeichnet und ausgesprochen - oder gibt es große Unterschiede? Gesammelt werden Wörter und Wendungen aus den vier Kategorien „Schmankerln und Kulinarisches“, „Natur und Landwirtschaft“, „Fluchen und Reden“ sowie „Mensch, Tier und Alltag“. Die eingereichten Begriffe sind dann in einem Online-Archiv abrufbar.

