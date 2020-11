sammlung.wienmuseum.at – mit über 47.000 Objekten zur Stadtgeschichte

Wien (OTS) - Das Wien Museum sieht sich als Teil einer kreativen Infrastruktur, die jetzt ganz besonders gefordert ist, die kulturelle Versorgung der Bevölkerung durch innovative Formate sicherzustellen. Nach dem erfolgreichen Launch des Online-Magazins des Wien Museums magazin.wienmuseum.at geht nun ein weiteres digitales Projekt live, an dem im letzten Jahr über 30 MitarbeiterInnen gearbeitet haben: Die Wien Museum Online Sammlung!

Seit 12. November stehen unter sammlung.wienmuseum.at über 47.000 Objekte aus den unterschiedlichsten Sammlungsbereichen der Öffentlichkeit zur Verfügung. Als Materialfundus und Bilddatenbank kann die Sammlung Online zu wissenschaftlichen, kreativen oder journalistischen Zwecken, aber auch für den Schulunterricht oder einfach privat genutzt werden. Zu allen verfügbaren Objekten gibt es Abbildungen, in den meisten Fällen können diese kostenlos weiterverwendet werden („Open Content“). Der Online-Bestand wird in den kommenden Monaten und Jahren laufend um zehntausende Objekte erweitert.

Das Wien Museum setzt mit seiner neuen Online Sammlung Maßstäbe , stellt Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler fest. „Bisher konnten die BürgerInnen Wiens die großartige Sammlung im Rahmen von Ausstellungen bewundern. Nun kommen die Objekte über eine Bilddatenbank ins Wohnzimmer, die animierend, userfreundlich und unglaublich schnell ist, die Abbildungen werden sogar größtenteils zur freien Verwertung zur Verfügung gestellt. Ein großer Schritt im Digitalisierungsprozess der Stadt Wien, der offen und frei allen zur Verfügung steht..“

Die Digitalisierung unserer riesigen, vielfältigen Sammlung ist ein faszinierendes, langfristiges und nachhaltiges Projekt , so Direktor Matti Bunzl. „Mit der neuen Online Sammlung haben wir dabei einen Meilenstein erreicht. Denn unser kulturelles Erbe soll allen zur Verfügung stehen, und das möglichst niederschwellig. Schließlich sind wir für eine städtische Sammlung verantwortlich, die nun eine noch breitere Öffentlichkeit finden wird, als wir bislang erreichen konnten. Dass wir dieses Angebot gerade zu einer Zeit präsentieren können, in der unser Museum am Karlsplatz wegen Umbau geschlossen ist, freut mich besonders.“

Start mit 47.000 Objekten mit 75.000 Abbildungen

Neben Highlights und einer Auswahl von Objekten aus vergangenen Ausstellungen sind große Konvolute aus den Bereichen Fotografie, Grafik, Malerei und Mode zugänglich. Aktuell zu durchsuchen sind beispielsweise Objekte aus dem zeichnerischen Nachlass von Otto Wagner, über 400 Werke von Gustav Klimt, Fotografien von Trude Fleischmann und Robert Haas, große unveröffentlichte Fotobestände zum politischen Wien in den 1970er Jahren sowie oft gesuchte Abbildungen aus der topographischen Fotosammlung und zu den Themen Kaffeehaus, Prater, Revolution 1848 und Herrscher*innen. Neben bekannten Beständen liefert die Suche oftmals auch zahlreiche überraschende Treffer.

Suchen und Stöbern

Die „Detailsuche“ bietet sich besonders jenen NutzerInnen an, die genau wissen, wonach sie suchen. Wer lieber stöbert, nutzt die freie Suche oder lässt sich von „Alben“ und „Suchvorschlägen“ inspirieren. Die Objekte wurden mit Schlagworten zu Themen und Bildmotiven versehen, wodurch sich vielfältige Verknüpfungen und Beziehungen ergeben.

Open Content

Das Ziel des Wien Museums ist es, Wissen und Bildmaterial zu den Objekten so einfach und so umfassend wie möglich zur Verfügung zu stellen. Ein großer Teil der Bilder der Sammlung kann frei weiterverwendet werden und ist mit den Creative Commons „CC0“ oder „CC BY 3.0 AT“ gekennzeichnet. Wenn dies rechtlich nicht möglich ist, sind die Abbildungen auf Anfrage und nach Rücksprache mit den jeweiligen Rechteinhaber*innen nutzbar.

Design

Die Gestaltung der Seite verantwortet das Design Studio bleed, das mit Büros in Oslo und Wien aktuell zu den spannendsten Akteuren im Bereich visuelle Identitäten zählt. bleed hat zusammen mit den Entwicklern Urban Trout und Empty Graphics eine schnelle, zeitgemäße und nutzerfreundliche Seite umgesetzt, die die umfangreichen Inhalte der Museumssammlung attraktiv präsentiert und zugleich leicht durchsuchbar macht.

Internationaler Vergleich

Die neue Online Sammlung des Wien Museums reiht sich in Umfang, Nutzerfreundlichkeit und Offenheit zu den internationalen Museumsprojekten wie das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg oder das Metropolitan Museum of Art, die das Netz offensiv nutzen, um die Zugänglichkeit ihrer öffentlichen Sammlungen zu gewährleisten.

Ausblick

Der Online-Bestand wird in den kommenden Monaten und Jahren laufend um zehntausende Objekte erweitert. Für die folgenden Monate sind bereits weitere Konvolute aus den Bereichen topographische Fotosammlung und aus der Kunstsammlung in Vorbereitung.





Ein Tutorial zur Einführung in die Online Sammlung finden Sie auf dem YouTube-Kanal des Wien Museums

