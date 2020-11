Einsatz von Luftfiltersystemen kann Schulschließungen verhindern

Niederösterreichisches Unternehmen bringt Filtertechnologie auf den Markt, die das Covid-Ansteckungsrisiko deutlich minimiert – Schulen können Geräte mieten

Wien (OTS) - Die Stimmen von heimischen ExpertInnen wie auch PolitikerInnen werden immer lauter, die Schulen nicht zu schließen, denn es gibt Alternativen wie Klassenteilungen oder die Verwendung von Luftfiltersystemen. Das niederösterreichische Unternehmen HKLS hat eine völlig neuartige Filtertechnologie für Innenräume auf den Markt gebracht, die das Covid-Ansteckungsrisiko deutlich minimiert.

Ob in Büros, Kindergärten, Schulen, Ordinationen, Fitnessstudios, Krankenhäusern oder im privaten Bereich: Das Unternehmen HKLS spezialisiert auf Heizung, Klima, Lüftung und Sanitär mit Sitz im niederösterreichischen Ebergassing, bietet ab sofort ein hochprofessionelles Luftreinigungssystem, das alle Bakterien zu 99,995 Prozent beseitigt, wie HKLS-Geschäftsführer Andreas Lehner betont. Das kompakte Luftreinigungssystem mit doppeltem HEPA-Filter verursacht keinen Lärm, ist flexibel einsetzbar und für unterschiedliche Raumgrößen erhältlich – auch als Mietvariante.

Ansteckungsgefahr in Innenräumen deutlich reduziert

Die technischen Details, wie das Luftreinigungssystem wirkungsvoll das Ansteckungsrisiko mit Covid-19 verringern kann, erklärt Lehner: „Die mit Viren kontaminierte Raumluft tritt in das Gerät ein und wird mit einem Filter vorgereinigt. In weitere Folge passiert die Luft zwei in Serie gelegte klassifizierte HEPA H14 Filter. Diese filtern 99,995 Prozent der Mikropartikel aus der Luft. Danach durchströmt die Luft ein Photokatalyse-Modul. Dort werden die noch übrig gebliebenen Viren und Bakterien zur Gänze zerstört. Dies geschieht bei Durchströmung eines Titandioxid-Katalysators, wobei ein starkes Oxidationsmittel sich an den Keimzellen festsetzt. Durch die Bestrahlung mithilfe einer UV-C-Lampe werden die Schadstoffe zersetzt und in Wasserdampf sowie CO2 gespalten.“

HKLS bietet neben Beratung und Planung, Lieferung und Montage auch die Wartung in regelmäßigen Intervallen an. Die COVID-19-Investitionsprämie der Bundesregierung kann in Form einer 14-prozentigen Förderung in Anspruch genommen werden. Ebenso besteht die Möglichkeit, Geräte zu mieten. „Das Luftreinigungssystem mit HEPA-Filtern ist hocheffizient, es senkt den Virenanteil in der Raumluft und reduziert die Ansteckungsgefahr in Innenräumen auf fast Null“, betont Lehner.

Studie belegt Wirksamkeit von Luftfiltersystemen

Dies bestätigt auch eine Anfang Oktober publizierte Studie von Joachim Curtius, Professor für Experimentelle Atmosphärenforschung an der Goethe-Universität Frankfurt, und seinem Team, die eine Woche lang Luftreiniger in einer Schulklasse mit 27 Schülern getestet haben. Das Ergebnis: Die Menge der Aerosole konnten durch Luftfiltersystemen mit HEPA-Filtern so gesenkt werden, dass sogar in Innenräumen die Ansteckungsgefahr durch hoch infektiöse Menschen sehr reduziert wurde. Die Wissenschafter empfehlen deshalb in diesem Winter den Einsatz von HEPA-Luftreinigern (Quelle).

Zwei weitere Varianten, um die maximale Sicherheit in Innenräumen zu gewährleisten, sind laut HKLS-Geschäftsführer Andreas Lehner UV-C-Licht Reinigungssysteme, die in bestehende Klimaanlagen eingebaut werden, oder eine kontrollierte dezentrale Raumlüftung, die das permanente Stoßlüften, wie es bei Corona-Viren dringend empfohlen wird, effektiv ersetzt.

