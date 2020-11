European Beer Star 2020: Österreichs Brauereien erringen 13 Awards.

Der European Beer Star der Privaten Brauereien war 2020 wieder der wichtigste Bierwettbewerb - weltweit.

München/Wien (OTS) - Seit heuer finden sich erstmals zwei austrogene Bierstile in der Kategorienliste des European Beer Star. Neben „Vienna Style Lager“ würdigt der Bewerb mit „Austrian Style Märzen“ die Besonderheiten des Österreichischen Lieblings-Bierstils. Die Brauerei Murau gewinnt Gold; Silber für Ottakringer Helles und Bronze für Bräu am Berg (Frankenmarkt).



Weiters erhält die Ottakringer Brauerei Gold für das Porter Brauwerk Black & Proud und Silber für den Ottakringer Bock. Die Brauerei Zipf erreichte drei Awards für Biere der Marke Edelweiss. Das Gaminger Kartausen Bräu gewinnt zwei Awards in Silber. Bronze für die Braucommune in Freistadt. Ihr Black Bock erhielt zum zweiten Mal eine Medaille beim European Beer Star. Salzburg erwies sich als Festung für die Kategorie „Wood and Barrel Aged Strong Beer“. Der Sonnenkönig VI. aus der Stieglbrauerei wird versilbert; Bronze für das holzfassgereifte Imperial Stout BIO-Alte Kuh aus der Brauerei Gusswerk in Hof bei Salzburg.



2.036 Einreichungen für 70 Kategorien kamen aus 42 Ländern. Das ist im Hinblick auf die Pandemie ein sensationeller Erfolg. Ein ausgefeiltes Hygienekonzepts machte die Verkostung im Oktober möglich. Die Awards gingen in 28 Länder dieser Welt dieser Welt.

