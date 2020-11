Nächte der Philosophie ONLINE 17.-19.11. abends ab 18 h

Heuer über ZOOM, vom 17. - 19.11. ab 18 h, Philosophie online, Anmeldung per Email an die PhilosophInnen auf www.gap.or.at oder Facebook

Wien (OTS) - Schon seit 7 Jahren gibt es die Nacht der Philosophie, in Wien und in anderen Orten Österreichs, organisiert von der Gesellschaft für angewandte Philosophie, www.gap.or.at. Bisher sprachen und diskutierten die TeilnehmerInnen in Kaffehäusern und an anderen Veranstaltungsorten, heuer ändert sich einiges, denn wir gehen, durch den Lockdown bedingt, ins Netz und wechseln zur Plattform Zoom.

Gerade in unsicheren Zeiten, sich wenn Gewohntes wandelt, ist Nachdenken und Reflektieren angesagt.



Interessierte melden sich per Email direkt bei den PhilosophInnen an, die Liste dazu gibt es sowohl in der FB Gruppe "Nächte der Philosophie", also auch auf der GAP Seite www.gap.or.at zum download. Zugang ist mittels Passwort möglich, das mit den Meetingdaten per Email versendet wird.

Es sind wie immer spannende Themen in Vorbereitung. Wir freuen uns auf rege Teilnahme, denn diese Veranstaltung ist definitiv Covid-19 sicher und regt zum selbständigen Denken an.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Leo Hemetsberger

Obmann der GAP

office @ philprax.at

www.gap.or.at