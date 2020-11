PRO-GE Stöger: ÖVP schickt Pöltner vor, um Pensionsraub zu rechtfertigen

Appell an ÖAAB-Funktionäre und Grüne – Verhindern Sie die Abschaffung der Hacklerregelung Neu

Wien. (OTS) - „Es deutet alles darauf hin, dass die ÖVP kommende Woche ernst mit der Abschaffung der abschlagsfreien Pension nach 45 Arbeitsjahren machen will. Nicht anders ist es zu erklären, dass man den Vorsitzenden der Pensionssicherungskommission und erklärten Befürworter des Pensionsraubs, Walter Pöltner, durch die Lande schickt, um Stimmung gegen die Hacklerregelung Neu zu machen“, so Alois Stöger, Leitender Sekretär für Sozialpolitik in der Produktionsgewerkschaft (PRO-GE). Er appelliert an jene Funktionäre des ÖAAB, die sich bereits gegen die Abschaffung der abschlagsfreien Pension nach 45 Arbeitsjahren ausgesprochen haben, erneut innerhalb der ÖVP ihre Stimme zu erheben, um die Abschaffung zu verhindern. ****

„Die Hacklerregelung NEU ist gerecht und zollt der Leistung all jener Respekt, die überdurchschnittlich lange gearbeitet und ins Pensionssystem eingezahlt haben. Anstatt bei dieser Personengruppe den Sparstift anzusetzen, wäre es angebracht, endlich von Millionären einen gerechten Beitrag zur Krisenbekämpfung einzufordern“, sagt Stöger. „Ich hoffe, die Grünen haben das Rückgrat, im Parlament gegen die Abschaffung zu stimmen. Gehen sie in dieser Frage mit der ÖVP mit, dann haben sie künftig jeden Anspruch verloren, von sozialer Gerechtigkeit zu sprechen“, betont der Gewerkschafter abschließend. (Schluss)

Service: Petition „45 Jahre sind genug!“ www.45-jahre-sind-genug.at





Rückfragen & Kontakt:

PRO-GE Öffentlichkeitsarbeit

Mathias Beer

Tel.: 01 53 444 69035

Mobil: 0664 6145 920

E-Mail: mathias.beer @ proge.at

Web: www.proge.at