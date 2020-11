FPÖ – Kaniak: Neubewertung des CT-Wertes bei Corona-Infektionen könnte Quarantäne vermeiden

Wien (OTS) - „Der sogenannte CT-Wert (Cycle-threshold-Wert) gibt an, wie viele Durchläufe das Labor benötigt, um eine eventuelle Virenlast eines infizierten Patienten mittels des PCR-Tests zu bestätigen“, erklärte heute der freiheitliche Gesundheitssprecher NAbg. Mag. Gerhard Kaniak. „Über 30 Replikationsvorgänge deuten laut der zuständigen Norm auf eine niedrige Virenlast hin, mehr als 35 auf eine sehr niedrige“, so Kaniak.

„Deshalb ist es vernünftig, dass Corona-positiv getestete Patienten abermalig einem PCR-Test unterzogen werden, um ihre Virenlast und damit ihre Ansteckungsfähigkeit zu überprüfen. In vielen Spitälern ist das bereits gängige Praxis und vor allem erkranktes und bereits genesenes Pflegepersonal kann so verlässlich auf eine Infektiosität überprüft und somit schnellstmöglich wieder in den Arbeitsprozess integriert werden. Auch der neue Antigentest bietet eine gute Basis für eine solche Überprüfung, denn dieser hat eine Anzeigeschwelle von etwa 28 Zyklen verglichen mit einem PCR-Test“, sagte der FPÖ-Gesundheitssprecher.

„Wie man sieht, kann man sehr gut feststellen, ob eine Person für sein Umfeld ansteckend sein kann oder nicht. Deshalb ist es unverständlich, warum K1-Personen, auch wenn sie negativ getestet wurden, in Quarantäne verbleiben müssen. Auch bei symptomlosen Personen, welche positiv getestet wurden, sollte man auf den CT-Wert reflektieren, sodass sie nicht auch im ‚Heimarrest‘ verbleiben müssen. Im Prinzip grenzt die unverhältnismäßige Maßnahme der undifferenzierten Quarantäne schon an ‚Freiheitsberaubung‘ und ist nicht nur für den Betroffen von Nachteil, sondern auch für unsere Wirtschaft“, forderte Kaniak eine Neubewertung der Teststrategie, so würde auch die Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung für dringende Maßnahmen steigen.

