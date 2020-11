XXL Sports eröffnet Zentrallager in Österreich

Historischer Moment für XXL Sports & Outdoor Österreich. Erst kürzlich wurde der Vertrag für ein Zentrallager in Österreich unterzeichnet, welches bereits in wenigen Monaten eröffnet.

Wien/Enzersdorf (OTS) - Trotz ungewisser Zeiten lässt sich XXL nicht unterkriegen und arbeitet weiter an einer erfolgreichen Strategie und an Expansionsplänen. Zum ersten Mal in der Geschichte eröffnet XXL Sports & Outdoor ein Distributionszentrum außerhalb der nordischen Region. Vor den Toren Wiens und in der Nähe vom Flughafen, in Enzersdorf, eröffnet 2021 ein Zentrallager mit 7.000 Quadratmetern Fläche, um alle XXL-Stores in Österreich und alle KundInnen des Onlineshops xxlsports.at zu beliefern. Bisher kamen die Waren aus dem Central Warehouse in Schweden.



„ Es wird ein hochmodernes Lager mit Robotern (AutoStore), welches den Warenfluss an unsere Online-KundInnen und an die XXL-Stores noch schneller und effizienter abwickelt. Das Central Warehouse Austria (CWA) wird bereits Anfang 2021 eröffnet, mit dem Ziel, Frühlingsware bereits vom neuen Standort aus zu versenden. Deshalb werden wir sofort mit dem Bewerbungsprozess beginnen. Wir möchten ein starkes Logistikteam mit 20 Vollzeitkräften bilden “, sagt Magnus Kreuger, Managing Director XXL Sports & Outdoor.



Das neue Lager in Österreich soll Prozesse vereinfachen, Lieferzeiten verkürzen und neue Arbeitsplätze schaffen. XXL sucht bereits nach LagermitarbeiterInnen und SportmechanikerInnen, die im Team gut zusammenarbeiten und sich in den verschiedenen Abteilungen im Lager gegenseitig unterstützen – von der Warenkommissionierung und dem Versand bis hin zur Annahme und Lagerung. Mehr Infos zu den ausgeschriebenen Stellen sind auf xxlsports.at/jobs.

Gigantische Auswahl und bekannte Sportmarken

XXL bietet die größte Auswahl an Sportartikeln der bekanntesten Marken für fast alle Sportarten zu absoluten Top-Preisen und mit super Beratung. Sportbegeistertes und gut geschultes Fachpersonal in sieben Stores berät die Gäste und hilft bei der Produktauswahl. Eine Service-Werkstatt für Fahrrad- und Skimontage, Schlägerbespannung und Schlittschuhschleifen rundet das riesige Sortiment ab. Für alle Sport- und Outdoor-EnthusiastInnen, die nicht in der Nähe eines Stores wohnen und 24/7 sicher einkaufen wollen, gibt es auch den Online Shop www.xxlsports.at.

Das Central Warehouse Austria (CWA) von XXL Sports & Outdoor in Enzersdorf Infos zu den ausgeschriebenen Stellen

