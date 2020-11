Österreichs Pet-Tracking-Unternehmen Tractive geht mit Amazon Prime und Lindsey Vonn auf Weltreise

Sicher die Welt entdecken: Amazon-Serie The Pack setzt auf Tractive GPS Tracking

Unsere legendären Abenteuer führten uns in die unterschiedlichsten Länder weltweit. Egal, wohin wir gingen, wir wussten, dass unsere Tiere mit Tractive sicher und gesund sind.” Nicole Ellis

Linz (OTS) - Lindsey Vonn, 12 abenteuerlustige Hunde und Tractive – ab 20. November beweisen Hundebesitzer gemeinsam mit ihren Vierbeinern in der neuen Amazon Prime Serie “The Pack”, wie stark ihre Bindung wirklich ist – und erhalten somit die Chance auf unglaubliche 750.000 $. Die 12 Teilnehmer wurden von Tractive mit GPS Trackern ausgestattet, um sie gemeinsam mit Moderatorin Lindsey Vonn auf ihren weltweiten Abenteuern begleiten zu können.

250.000 $ des Preisgeldes werden für karitative Zwecke verwendet. Um sich an dem wohltätigen Gedanken der Show zu beteiligen, spendete Tractive zusätzlich 1.000 GPS Tracker an Tierheime weltweit, um frischgebackenen Adoptiveltern Sicherheit für ihre Vierbeiner zu bieten.

Zusammen mit ausgewählten Hundetrainern und Tierärzten machen sich die Teilnehmer von “The Pack” auf zu neuen Abenteuern und Challenges für Vier- und Zweibeiner. Gesucht: das stärkste Band zwischen Mensch und Tier. Mit dabei: Tractive als perfekter Begleiter für die Show. “Unsere legendären Abenteuer führten uns in die unterschiedlichsten Länder weltweit. Egal, wohin wir gingen, wir wussten, dass unsere Tiere mit Tractive sicher und gesund sind.” , kommentiert Nicole Ellis, Trainerin bei “The Pack”, die Zusammenarbeit mit Tractive.

"The Pack" feiert am 20. November exklusiv auf Amazon Prime in über 240 Ländern weltweit Premiere. Für mehr Information besuchen Sie Amazon.com/ThePack.

