10 Jahre FundraisingBox: Wikando GmbH präsentiert zum Jubiläum neuen Digital Fundraising Blog für Non-Profits

Augsburg (ots) - Digitale Transformation für Non-Profits zu erleichtern ist die Mission der Wikando GmbH - dem Unternehmen hinter der Digital-Fundraising-Plattform FundraisingBox. In den vergangenen zehn Jahren wurde die browserbasierte Software laufend weiterentwickelt, um Organisationen und Vereinen die neuesten Digital-Trends zugänglich zu machen. Das 10-jährige Jubiläum feiert das Unternehmen mit dem Launch eines Digital Fundraising Blogs.

"Mit dem Start der FundraisingBox 2010 konnten wir zwei unserer größten Leidenschaften verbinden: Digitalisierung und Gemeinnützigkeit.", erinnert sich CEO Peter Kral. "Als Technologie-Fans lag es nahe, in diese Richtung zu gehen. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine vergleichbare Fundraising Software am deutschsprachigen Markt. Wir erfüllten mit unserem Produkt ein dringendes Bedürfnis der Branche."

Seitdem wurden laufend Weiterentwicklungen umgesetzt und neue Trends implementiert - u. a. Tools für Peer to Peer Fundraising, innovative Zahlungsarten wie Bitcoin und Amazon Pay oder Erweiterungen und Schnittstellen zu Drittdienstleistern. Auch zukünftige Fundraising-Trends wie Spenden via Voice oder die Integration von Marketing Automation plant die Wikando GmbH umzusetzen.

Damit Non-Profits die Möglichkeiten des Digital Fundraisings optimal nützen können, wird das Unternehmen seine umfassende Erfahrung in diesem Bereich im neuen FundraisingBox-Blog frei zu Verfügung stellen: "Leider sehen wir häufig, dass es bezüglich Digital Fundraising noch an entscheidendem Wissen in den Organisationen fehlt. Deshalb möchten wir mit dem Blog unser Know-How aus den Bereichen Fundraising, Technik und Remote Work weitergeben, um die digitale Transformation der Non-Profit-Branche voranzutreiben.", so Kral. Dafür wurde der Unternehmensblog neu designt und einer inhaltlichen Neuausrichtung unterzogen. "Wir wünschen uns, dass nicht nur große Unternehmen, sondern auch gemeinnützige Vereine technologische Möglichkeiten optimal nutzen können, um ihre Ziele zu erreichen. Denn sie sind es, die unsere Welt um so vieles besser machen.", so Kral.

