The Final OPUS MAGNUM!

Graz (OTS) - Am Mittwoch, dem 11.11.2020, erscheint unser neues, aber finales OPUS-Album. Mit unserem 16. Werk, einem einerseits kreativen Future-Ausblick und einem andererseits mit vielen emotionalen Erinnerungen verbundenen History-Rückblick wollen wir uns nach 40 Jahren (1980 erschien unser erstes Album „Daydreams“) von der Rock & Pop-Album-Szene verabschieden.

OPUS MAGNUM! Es gibt drei physische Versionen dieses Werks:

Die Doppel CD mit 11 History- und 11 Future-Songs, die limited Fanbox mit Doppel CD, Vinyl, DVD, aufwendigem Booklet, Poster, durchnummeriert & von der Band handsigniert und die Limited Fanbox Deluxe mit zusätzlichem Opusphere-Kalender, der „Live Is Life“-Goldsingle und einer Überraschung. Letztere ist bereits durch Vorbestellungen ausverkauft.

Bei der Auslieferung der 1111 Fanboxen kommt es Corona-bedingt leider zu Verzögerungen, die nicht in unserem Bereich liegen.



Die digitale Veröffentlichung auf allen gängigen Portalen umfaßt die Future-Songs!



Üblicherweise feiern wir ein neues Album mit einer Präsentations-Party! Da dies aus bekannten Gründen nicht möglich war, haben wir ein Präsentations-Video mit entsprechenden Statements von uns produzieren lassen:



Den OPUS MAGNUM PRESENTATION CLIP und die STATEMENTS der Band + Cover & Fotos gibt es hier: https://release.at/aktuelle-cds/album-opus-magnum/



Auch einige TV-Events für heuer sind fixiert:

11.11. Guten Morgen Österreich ORF 2

20.11. „VERA“ 21h20 ORF 2

10.12. OPUS & Friends "Tonight At The Opera 2019" 22h50 ORF III



Bei den folgenden ersten 11 Live-Terminen (noch nicht vollständig, weitere Konzerte sind in Planung) im letzten OPUS-Jahr 2021 wollen wir nach fast fünf Jahrzehnten mit einigen unserer Kollegen, unseren Freunden und Fans von der Live-Bühne Abschied feiern:



1) 18.06.2021 Openair Judendorf, Hauptplatz

2) 27.06.2021 Openair Fürstenfeld

3) 17.07.2021 Wels Stadtfest

4) 13.08.2021 Bildein, „Picture On“-Festival

5) 20.08.2021 Wiesen Openairfestival6) 21.08.2021 Burg Gallenstein Steiermark

7) 25.09.2021 TV Starnacht Wachau

8) 02.12.2021 Linz, Brucknerhaus

9) 16.12.2021 Opus & Friends & Orchester, Wien Stadthalle F

10) 20.12.2021 Opus & Friends & Orchester, Oper Graz

11) 21.12.2021 Opus & Friends & Orchester, Oper Graz



Der Ticket-Vorverkauf für einige Termine startet am 4. Dezember 2020, wegen Corona können wir aber vorerst nur die Hälfte der verfügbaren Plätze anbieten, der Verkauf der zweiten Hälfte erfolgt gegebenenfalls im nächsten Jahr!

