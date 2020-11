SPAR zahlt „Danke-Prämie“ an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus

13 Millionen Euro

Salzburg (OTS) - Einen Corona-Bonus in der Höhe von 300,- Euro werden alle Mitarbeitenden des SPAR-Konzerns in Österreich erhalten. Dies soll vor allem ein Dankeschön für den vorbildlichen Einsatz während der letzten Monate sein. Gemeinsam mit der Prämie, die bereits im April an Beschäftigte ausgeschüttet wurde, stellt das Unternehmen heuer 13 Millionen Euro Corona-Sonderbonus für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung.

Für den besonders großen Einsatz in den ersten Tagen des Lockdown im März hatte SPAR an die Mitarbeitenden im Verkauf, in der Produktion und im Logistikbereich bereits im April 2020 eine Sonderprämie von insgesamt über 3 Millionen Euro ausgeschüttet. Die 2. „Danke-Prämie“ wird nun allen Mitarbeitenden der SPAR Österreich-Gruppe, die in Österreich arbeiten, Ende November auf die Mitarbeitertreuebonus-Karte überwiesen. Dies ist eine Gutscheinkarte, die für Einkäufe im Unternehmen verwendet werden kann.



Dr. Gerhard Drexel, Vorstandsvorsitzender: „Wir haben heuer gezeigt, zu welchen Höchstleistungen wir fähig sind. Jeder einzelne Mitarbeiter und jede einzelne Mitarbeiterin hat dieses Jahr einen wertvollen Beitrag geleistet, dass wir zu jeder Zeit perfekte Nahversorgung in jeder Lebenslage bieten konnten. Dies gelingt ja nur, wenn alle Bereiche des Unternehmens Hand in Hand arbeiten. Daher gibt es eine „Danke-Prämie“ für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“



Sabine Eiblmaier und Egon Karabacek, Zentralbetriebsratsvorsitzende bei INTERSPAR und SPAR sind hocherfreut über den erneuten Bonus: „Diese Prämie haben sich unsere Kolleginnen und Kollegen dieses Jahr wirklich verdient. Das zusätzliche Geld kommt jetzt vor Weihnachten auch genau zur rechten Zeit. “

