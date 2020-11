websms unterstützt Handel mit einer Million SMS-Nachrichten

Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen schnürt websms ein SMS-Unterstützungspaket für den österreichischen Handel

Wien (OTS) - Händler nutzen immer öfter das Handy als digitalen Verkaufsraum und verlegen ganze Customer Journeys – angefangen von der Werbung, über den Kundenservice bis hin zum Verkauf – auf das mobile Endgerät ihrer Kunden. Im Corona-Jahr 2020 hat sich dieser Trend allerdings stark beschleunigt. Um dem österreichischen Handel in der Digitalisierung unter die Arme zu greifen, hat websms, der Marktführer für Business-Messaging im Dach-Raum, ein Unterstützungspaket für deren Weihnachtsgeschäft geschnürt: Insgesamt 1.000.000 Gratis-SMS stellt das Unternehmen, bei dem erst kürzlich der Investor und Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner eingestiegen ist, österreichischen Händlern ab sofort zur Verfügung.

„Ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft ist für den österreichischen Handel essenziell. Strenge Sicherheitsbestimmungen angesichts steigender Corona-Fallzahlen führen jedoch unweigerlich dazu, dass sich die Menschen seltener in die Geschäftslokale wagen. Die SMS trägt in dieser Situation dazu bei, die Kundenfrequenz vor Ort und im Online-Shop wieder zu steigern“, erklärt Christian Waldheim, CEO von websms.

Eine SMS-Nachricht wird zu 90 Prozent innerhalb weniger Minuten nach Empfang gelesen und schlägt somit das klassische E-Mail-Marketing bei Weitem. Bestehende Kundendaten werden dafür einfach in die Kontaktliste aufgenommen oder neue Telefonnummern über einen QR-Code bzw. Link auf der Webseite, am Shop-Eingang oder auf Werbemitteln gesammelt. Anschließend lassen sich aktuelle Angebote inklusive Link zum Onlineshop oder Corona-Sicherheitsbestimmungen unkompliziert über die Messaging Suite von websms an die Handys der Kunden schicken. Darüber hinaus erleichtert „SAM“ – der von websms entwickelte SMS-Chatbot – die Kundenkommunikation durch automatisierte Antworten zu vorab festgelegten Schwerpunktthemen.

Anmeldungen für das SMS-Unterstützungspaket werden per Mail an covid19 @ websms.com entgegengenommen.

