Bezirksmuseen Reloaded: Festakt und digitale Ausstellung zum 100. Geburtstag von Lotte Brainin

Wien (OTS) - Anlässlich des 100. Geburtstags der jüdischen Widerstandskämpferin und Holocaust-Überlebenden Lotte Brainin findet am Donnerstag, 12. November 2020 ein Festakt statt, der mit Grußbotschaften u.a. von Elfriede Jelinek, Bundespräsident Alexander van der Bellen und Doron Rabinovici via Youtube übertragen wird. Organisiert wurde dieser in Zusammenarbeit der Familie Brainin, der Stabstelle Bezirksmuseen im Wien Museum und dem Bezirksmuseum Alsergrund. Eine neue digitale Ausstellung setzt sich außerdem mit dem Leben der Jubilarin auseinander.

Lotte Brainin wurde als Kind ukrainischer Flüchtlinge als Lotte Sontag in Wien geboren. Schon in früher Jugend bewegte sie sich in linkspolitischen Kreisen. Die Machtergreifung der Nazis bedeutete für sie den Beginn einer Leidensgeschichte geprägt von Verfolgung, KZ-Haft und Folter. Im belgischen Exil für den Widerstand tätig, wurde sie verhaftet und zunächst nach Auschwitz, schließlich nach Ravensbrück deportiert. Nach dem Krieg kehrte sie nach Wien zurück, wo sie Hugo Brainin heiratete. Sie ist Mitbegründerin der Lagergemeinschaft Ravensbrück, engagierte sich jahrzehntelang im Bundesverband österreichischer AntifaschistInnen, WiderstandskämpferInnen und Opfer des Faschismus und besuchte gemeinsam mit ihrem Mann als Zeitzeugin Schulen.

"Dieses Leben ist zu groß für mich, ich kann mir nicht anmaßen, auch nur einen Blick hineinzuwerfen. Aber man muss es wissen, und Lotte hat dafür gesorgt, dass man es weiß.", so Schriftstellerin Elfriede Jelinek in ihrer Videobotschaft über Lotte Brainin, mit der sie verwandtschaftlich verbunden ist. "Trotz all der Bedrohungen kämpfte Lotte Brainin für ein freies, demokratisches Österreich und riskierte dabei wirklich alles", sagt Bundespräsident Alexander van der Bellen. Beide würdigen die Widerstandskämpferin im Rahmen des Festaktes zum 100. Geburtstag. Weitere Beiträge aus Politik und Kultur stammen von Heinz Fischer, Doris Bures und Doron Rabinovici. Für den musikalischen Rahmen der Veranstaltung sorgt die jüdische Sängerin Isabel Frey.

Der Festakt für Lotte Brainin wird am kommenden Donnerstag, 12. November 2020, um 18 Uhr auf dem Youtube Kanal des Bezirksmuseums Alsergrund zu sehen sein. Im 9. Wiener Gemeindebezirk war Lotte Brainin in ihrer Kindheit Mitglied der "Roten Falken". Das von der Familie Brainin initiierte Jubiläumsprojekt wurde von Vincent Weisl, Curatorial Fellow in der Stabstelle Bezirksmuseen im Wien Museum im Rahmen von "Bezirksmuseen Reloaded" co-kuratiert. Die Künstlerin Marika Schmiedt hat eine digitale Ausstellung geschaffen, die sich anhand zahlreicher eindrucksvoller Bild-, Text- und Tondokumente mit dem Leben von Lotte Brainin auseinandersetzt.

Hier geht es zum Online Festakt

Hier geht es zur digitalen Ausstellung

