Herz-Jesu Krankenhaus Wien bietet Covid-19 Akutrehabilitation an

Das Herz-Jesu Krankenhaus, Fachklinik der Vinzenz Gruppe, unterstützt die Stadt Wien mit 10 Betten für eine Post-Covid-19 Rehabilitation mit Akutrehabilitations-Konzept Covid-19 AIR.

Wien (OTS) - Das Herz-Jesu Krankenhaus in Wien nimmt seit Oktober 2020 Patientinnen und Patienten aus dem AKH, sowie aus den Spitälern des Wiener Gesundheitsverbundes auf, die nach einem schweren Covid-19 Erkrankungs-Verlauf intensiviert rehabilitiert werden müssen. Dafür stellt die Abteilung für Innere Medizin derzeit 10 Betten zur Verfügung. „Die Akutrehabilitation ist nicht mit einer üblichen Rehabilitation zu vergleichen. Patienten, die schwer an Covid-19 erkrankt waren, kommen mit deutlich eingeschränkter Lungenfunktion sowie sehr geringer Belastbarkeit zur Akutrehabilitation,“ erklärt Prim. Doz. Dr. Edmund Cauza, Vorstand der Abteilung für Innere Medizin und Leiter der Covid-19 Akutrehabilitation im Herz-Jesu Krankenhaus. „Aufgrund der Vielschichtigkeit der Auswirkungen der Erkrankung ist es notwendig, diese Patientinnen und Patienten in vielerlei Hinsicht zu behandeln. Wir haben für ihre Behandlung ein spezielles Konzept entwickelt.“ Ein eigens dafür aufgestelltes interdisziplinäres Team, das sich aus den Fachbereichen Innere Medizin, Physikalische Medizin und Rehabilitation, Pulmologie, Radiologie, Diätologie und Klinische Psychologie, sowie Seelsorge zusammensetzt, arbeitet dafür eng zusammen.

Mit Akuter Intensivierter Rehabilitation (Covid-19 AIR) wieder in die Normalität

Das Ziel der Akuten Intensivierten Rehabilitation (Covid-19 AIR) ist, eine Behandlung möglichst früh zu beginnen. Einerseits geht es darum, die deutlich reduzierte Lungenfunktion nach der durch Covid-19 verursachten viralen Lungenentzündung (unter Berücksichtigung der weiterhin eingeschränkten pulmonalen Belastbarkeit) zu verbessern bzw. langfristig wiederherzustellen. Andererseits werden die vielfältigen zusätzlichen Auswirkungen der Covid-19 Erkrankung therapiert, wie zum Beispiel psychische, neurologische, kardiale und muskuläre Beeinträchtigungen. Einen wesentlichen Beitrag setzt hier das Team der Abteilung für Physikalische Medizin und Rehabilitation unter der Leitung von Dr. Gerhard Vavrovsky, mit intensiven Übungen zur Stärkung der Atemmuskelkraft und der muskulären Kräftigung sowie Mobilisierung der Patientinnen und Patienten. Darüber hinaus beinhaltet Covid-19 AIR gezielte Maßnahmen, um die Atemnot zu reduzieren, die pulmonale Belastbarkeit zu verbessern und die Lungenfunktion wieder zu normalisieren. Um in den Alltag zurückzukehren, werden Patientinnen und Patienten aber auch bei der Trauma-, Angst- und Depressionsbewältigung sowie Ernährungsoptimierung unterstützt.

Eine stationäre Aufnahme erfolgt nach Kriterien

Die Akute Intensivierte Rehabilitation steht Patientinnen und Patienten zur Verfügung, die einen schweren Krankheitsverlauf überstanden haben und nicht mehr infektiös sind. Das sind zum Beispiel Personen, die im Zuge ihrer Covid-19 Erkrankung eine schwere Lungenentzündung erlitten haben und dabei invasiv beatmet wurden, oder Personen, die noch in einem deutlich geschwächten Allgemeinzustand sind. Für die Aufnahme sind besondere klinische Kriterien ausschlaggebend, wie die respiratorische und kardiale Situation und die Kooperationsfähigkeit. Allgemeine Voraussetzung ist ein negativer PCR-Test oder ein Ct-Wert von über 30.

Das Herz-Jesu Krankenhaus in Wien ist eines der wenigen Krankenhäuser, die eine Akutrehabilitation für Post-Covid-19 Patienten anbieten und dafür ein eigenes Konzept erstellt hat. Die Entwicklung und Koordination hat OÄ Dr. Katharina Mühlbacher, Fachärztin für Pneumologie, inne. „Wir alle können Spätfolgen noch nicht abschätzen, so Mühlbacher. „Aber an unseren ersten Patientinnen und Patienten, die wir in ihr normales Leben begleiten konnten, sehen wir, wie wichtig und zielführend die akute intensivierte Rehabilitation ist."

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Katharina Sacken

Herz-Jesu Krankenhaus GmbH

Leitung Kommunikation

Baumgasse 20A, 1030 Wien

M: +43 664 8190997

katharina.sacken @ kh-herzjesu.at

www.kh-herzjesu.at