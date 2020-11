Deposit Solutions bringt Addiko Bank und Deutsche Bank im Einlagengeschäft zusammen

Wien (ots) - Die Wiener Addiko Bank AG und das Hamburger FinTech-Unternehmen Deposit Solutions geben heute ihre Zusammenarbeit bekannt. Über die Einlagenplattform von Deposit Solutions kann Addiko ab sofort den Kunden anderer an die Plattform angeschlossener Partner Tages- und Festgeldprodukte anbieten. Zum Start werden zwei Festgeldprodukte mit Laufzeit 6 Monate und 12 Monate im "Deutsche Bank ZinsMarkt" gelistet. Die Deutsche Bank betreibt ihren ZinsMarkt seit dem Jahr 2017, um ihren Kunden Zugang zu höher verzinsten Festgeldern von Drittbanken aus europäischen Ländern zu ermöglichen. Grundlage dafür ist die Technologie von Deposit Solutions.

Werner Urak Leiter Funding Germany/Austria bei Addiko Bank AG: "Wir freuen uns, mit Hilfe von Deposit Solutions als erste österreichische Bank die vielen Vorteile von Open Banking im Einlagengeschäft nutzen zu können. Durch die neue Zusammenarbeit erhalten wir mit unseren Einlagenprodukten Zugang zu den Privatkunden der Deutschen Bank und weitere Flexibilität für unser Liquiditätsmanagement."

Thorsten Rexhausen, Leiter Zinsmarkt im Privatkundengeschäft der Deutschen Bank, sagt: "Mit Addiko konnten wir einen weiteren Anbieter attraktiver Festgeldprodukte für unsere Kunden gewinnen. Wir starten mit zwei Laufzeiten, unsere Kundenbasis ist aber sicher bereit für weitere Angebote."

Roman Exenberger, Direktor Österreich bei Deposit Solutions: "Mit Addiko ermöglichen wir es zum ersten Mal einer österreichischen Bank, Einlagen direkt von Kunden anderer Banken einzusammeln. Auf diese Weise helfen wir Addiko dabei, effektiv ihren Refinanzierungsmix zu diversifizieren. Auch für andere österreichische Institute kann dies ein sehr attraktiver Schritt sein."

Die Plattform von Deposit Solutions nutzen bereits über 150 Banken, um ihren Kunden Einlagenprodukte von Drittbanken anzubieten oder Einlagen von den Kunden anderer Partner einzusammeln. Insgesamt wurden bislang mehr als 25 Milliarden Euro an Einlagen über die Open-Banking-Plattform vermittelt.

Über Deposit Solutions:

Deposit Solutions ist ein weltweit anerkanntes FinTech-Unternehmen, das die erste Open-Banking-Plattform für Spareinlagen betreibt. Mit seiner Technologie hat das Unternehmen eine neue Infrastruktur für den weltweit 50 Billionen US-Dollar großen Einlagenmarkt entwickelt, von der Banken ebenso wie Anleger profitieren. Deposit Solutions hat auf zwei Kontinenten bereits mehr als 150 Banken aus über 20 Ländern an seine Plattform angeschlossen. Zusätzlich vermarktet das Unternehmen über seine Tochtergesellschaften ZINSPILOT, Savedo und SaveBetter ausgewählte Einlagenprodukte seiner Partnerbanken direkt an Sparer in Europa und den USA. Deposit Solutions wurde 2011 von Dr. Tim Sievers gegründet und hat neben seinem Hauptsitz in Hamburg Büros in Berlin, London, Zürich und New York. Zu den Gesellschaftern des Unternehmens gehören führende Tech-Investoren wie e.ventures, Vitruvian Partners, Greycroft, FinLab, Kinnevik, Peter Thiel, Top Tier Capital Partners, der Angel Investor Stefan Wiskemann sowie die Deutsche Bank AG. Weitere Informationen finden Sie unter: www.deposit-solutions.com

