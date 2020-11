ÖGB-Katzian: Einmalzahlung für Arbeitslose kommt bei vielen nicht an

Einzig vernünftiger Weg wäre Erhöhung des Arbeitslosengeldes

Wien (OTS) - „Die von der Bundesregierung eingeführte Einmalzahlzahlung für Arbeitslose ist keine nachhaltige Lösung, das haben wir als ÖGB bereits mehrfach kritisiert. Jetzt hat Volksanwalt Bernhard Achitz aufgezeigt, dass selbst diese Einmalzahlung bei vielen betroffenen Arbeitslosen nicht ankommt“, verstärkt ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian die Empfehlung des Volksanwaltes, hier nachzubessern.

Mittlerweile sei klar, dass viele Menschen unverschuldet um diese Bonuszahlung umfallen, etwa weil sie sich im Krankenstand befunden haben. In diesen Fällen hätten die Betroffenen Krankengeld und kein Arbeitslosengeld bezogen und daher keinen Anspruch auf die Einmalzahlung. „Hier werden Menschen, die es ohnehin schwer haben, auch noch dafür bestraft, wenn sie krank werden. Diese Regelung ist mehr als unfair – das Geld muss bei allen Betroffenen ankommen“, unterstreicht Katzian die Forderung des Volksanwaltes.

Die Regierung müsse anlässlich dieser Tatsachen endlich erkennen, dass es in der jetzigen Situation nur einen vernünftigen Weg gibt, um Arbeitslosen die Unterstützung zukommen zu lassen, die sie dringend brauchen: „Die einzig nachhaltige Lösung für arbeitslose Menschen ist und bleibt die generelle Erhöhung des Arbeitslosengeldes auf 70 Prozent“, so Katzian. So könnten Ungerechtigkeiten, die die Bonuszahlung mit sich bringen, verhindert und gleichzeitig die Kaufkraft gestärkt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Corinna Bürgmann, MA

ÖGB Kommunikation

Mobil 0664 289 54 49

corinna.buergmann @ oegb.at