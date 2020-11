ANNA STÜRGKH AN DER SPITZE DER LIBERALEN JUGENDORGANISATION ÖSTERREICHS AM ERSTEN DIGITALEN BUNDESKONGRESS BESTÄTIGT

Anna Stürgkh: „Unsere Generation hat eine Zukunft verdient, wir haben unsere Freiheit verdient!“

Wien (OTS) - In Zeiten von Corona haben JUNOS - Junge Liberale NEOS ihren ersten zur Gänze digitalen Bundeskongress abgehalten und dabei Anna Stürgkh (26) mit 95,79% an der Spitze der liberalen Jugendorganisation Österreichs bestätigt. In ihrer Rede unterstreicht sie: „Wir sind nicht müde, jeden Tag zu kämpfen! Zu kämpfen mit unserem eigenen Schweinehund bis hin zum Kampf gegen die ‚Oaschlöcher’ dieser Welt!"

Dies sei besonders in der Corona-Krise und den kürzlichen Ereignissen in Wien wichtiger denn je. „Denn Freiheit ist so fragil. Wir dürfen uns nicht auf ihr ausruhen. Wir müssen stets für unsere Freiheit kämpfen!“, so Anna Stürgkh weiter.

Auf dem Bundeskongress wurden ebenfalls Stürgkhs Stellvertreter Paul Pfahnl (22) mit 88,78% und Generalsekretärin Julia Deutsch (26) mit 91,00% wiedergewählt.

Weitere Mitglieder des Bundesvorstands sind Florian Parfuss (18), Elma Jusic (24), Clemens Ableidinger (32), Naemi Häfeli (23), Bastian De Monte (28) und Jan-Gabriel Ritter (19).

An diesem Wochenende werden im Rahmen des XXII. Bundeskongresses diverse Anträge diskutiert. Der Leitantrag mit dem Titel „Generationenvertrag NEU“ beleuchtet die Probleme der jungen Generation und fordert die Österreichische Politik auf, einen neuen Generationenvertrag auszuverhandeln!

JUNOS sind die liberale Jugendorganisation Österreichs und offizielle Jugendorganisation von NEOS.







