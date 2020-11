„Sport am Sonntag“ mit Toto Wolff im Gespräch und der Frage: Hat sich Alaba verpokert?

Am 8. November um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert „Sport am Sonntag“ am 8. November 2020 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Toto Wolff: Der erfolgreiche Mercedes-Teamchef im Live-Gespräch Sieben Konstrukteurstitel und sieben Fahrer-WM-Titel in Folge – Toto Wolff formte Mercedes zum besten Formel-1-Team der Gegenwart.

Formel 1: Zehn Jahre ohne österreichischen Fahrer

Viele Jahrzehnte prägten österreichische Rennfahrer die Formel 1. Mit Christian Klien endete am 14. November 2010 diese lange Tradition.

David Alaba: Hat sich der Bayern-Star verpokert?

Bayern München hat sein Vertragsangebot zurückgezogen. Kommt nach zwölf Jahren der Abschied?

Alexander Schlager: Der LASK-Tormann im großen Interview

Alexander Schlager über den LASK-Höhenflug, Mehrfachbelastung und die Nummer 1 im Team.

Nationalteam: Auf dem Sprung in die Top-Liga

Franco Foda und sein Team sind in der Nations-League gegen Nordirland und Norwegen gefordert. Die Chancen auf den Aufstieg in die A-Liga sind gut.

Sportlerin des Jahres: Fünfkampf um die große Auszeichnung

Wer wird Sportlerin des Jahres 2020? Chiara Hölzl, Nicole Billa, Ivona Dadic, Janine Flock und Vanessa Herzog sind im Rennen um den Titel. ORF 1 zeigt die Verleihung am 10. November um 20.15 Uhr in ORF 1.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at