Top organisiert: Corona Schnelltests bei Dermacare in Wien

Dermacare bietet für Antigen Schnelltests höchste Hygienestandards, eine reibungslose Abwicklung und ein rasches Testergebnis.

Wien (OTS) - Mit dem Antigen Schnelltest können sich Personen ohne klassische Symptome schnell und sicher testen lassen. Nach bereits 15 Minuten kann mit einer Genauigkeit von 98,98% festgestellt werden, ob sich der Patient mit dem Coronavirus infiziert hat. So können Menschen sich und ihr Umfeld rasch und bestmöglich schützen.

Bei Dermacare muss der gesamte Ablauf so professionell funktionieren, wie die Testung selbst. Denn die erfahrenen Ärzte von Dermacare sind überzeugt: ein Antigen Schnelltest nützt dem Patienten nur, wenn durch gute Organisation das Ergebnis auch rasch ausgeliefert wird. Dazu zählt selbstverständlich auch eine schnelle Terminvergabe, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden. Darum steht bei Dermacare neben höchsten Hygienestandards die reibungslose Abwicklung an erster Stelle.

Bei dem Antigen Schnelltest wird durch medizinisches Personal, mit einem Abstrich (Wattestäbchen), eine Probe aus dem Rachenraum entnommen. Viele Patienten empfinden das wesentlich angenehmer als einen Abstrich über die Nase. Dieser Vorgang dauert nur wenige Sekunden. Anschließend kommt die Probe auf eine Testkassette und bereits nach 15 Minuten liegt das Ergebnis vor. Nur wenige Minuten danach erhalten die Patienten verlässlich eine E-Mail mit einem Link zum ärztlich validierten Befund und ein Foto mit dem Testergebnis.

Von der Terminvergabe über die Testung bis zum Versenden des Testergebnisses ist der Ablauf bei Dermacare perfekt eingespielt. Und das ist auch kein Zufall: die Ärzte und das medizinische Personal haben monatelange Erfahrung mit Corona Tests und wissen sehr genau, was Patienten in so einer Situation brauchen.

Um die höchsten Hygienestandards zu gewährleisten, werden die Corona Tests vollkommen separat von den ästhetischen Behandlungen im Erdgeschoß durchgeführt. Der Antigen Schnelltest bei Dermacare besticht mit einer Genauigkeit von 98,98%. Dermacare bietet nur Corona Tests an, die sowohl für den österreichischen Markt als auch für den EU-Markt vollständig zertifiziert sind und dem neuesten Stand der Technik entsprechen.

