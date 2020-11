Start der neuen Staffel: Meiberger – Im Kopf des Täters mit Fritz Karl

Di., 10.11., ab 20:15 Uhr bei ServusTV, u.a. mit Fritz Karl, Ulrike C. Tscharre, Franz Josef Danner und Cornelius Obonya

Salzburg (OTS) - Auftakt zur brandneuen dritten Staffel der ServusTV-Produktion „Meiberger – Im Kopf des Täters“. Vor der atemberaubenden Kulisse von Stadt und Land Salzburg spielt Publikumsliebling Fritz Karl erneut den Gerichtspsychologen und Zauberkünstler Thomas Meiberger, der bei der Klärung von Verbrechen hilft. In vier neuen, spannenden Folgen wird Meiberger privat und beruflich mit fatalen Ereignissen konfrontiert, die ihn und sein komplettes Umfeld ins Chaos stürzen.



Zum Inhalt

Ein Raubüberfall erschüttert die Gemeinde St. Gilgen am Wolfgangsee: In den frühen Morgenstunden stürmt ein bewaffneter Mann die Konditorei Ganslinger und räumt den Safe leer. Dabei wird Meibergers Lebensgefährtin Barbara (Ulrike C. Tscharre), die ein Frühstück holen wollte, von einem Schuss getroffen und lebensgefährlich verletzt. Während Nepo (Cornelius Obonya) und Ganslinger (Franz Josef Danner) alles daran setzen, den Täter zu fassen, steht Meiberger (Fritz Karl) unter Schock. Verzweifelt versucht er, die Tat mithilfe der Zeugenaussagen zu rekonstruieren und zu verstehen. Als die Polizei ihn aufgrund seiner Befangenheit und seines Zustands von den Ermittlungen ausschließt, macht sich Meiberger alleine auf die Suche nach dem Täter. Und er wird nicht ruhen, bis er ihn gefunden hat - koste es, was es wolle.



Am Dienstag, 10. November 2020 ab 20:15 Uhr, startet die dritte Staffel bei ServusTV. Auch wieder mit dabei sind neben Fritz Karl und Ulrike C. Tscharre, Cornelius Obonya als Kripo-Chef Nepo Wallner sowie Franz Josef Danner als liebenswerter und humorvoller Polizist Kevin Ganslinger.

Kriminalfälle auf realen psychologischen Phänomenen

In „Meiberger – Im Kopf des Täters“ hilft Gerichtspsychologe Thomas Meiberger (Fritz Karl) im Großraum Salzburg bei der Aufklärung von Verbrechen. Als forensischer Experte und Zauberkünstler kennt er die menschliche Psyche wie kein Zweiter und kann diese auch gezielt beeinflussen. Die Serie behandelt in jeder Folge packende Kriminalfälle, die stets auf realen psychologischen Phänomenen basieren, eingebettet in die malerische Idylle der Stadt Salzburg und St. Gilgen am Wolfgangsee. Durch die charismatischen Figuren kommt auch der typisch österreichische Humor nicht zu kurz.



Hochkarätige Produktion

Produziert wird die Serie von der österreichischen Produktionsfirma Mona Film (u.a. „Blind ermittelt“, „Ein Dorf wehrt sich“). Der 35-jährige Michael Podogil führt Regie. Er hatte mit seinem preisgekrönten Kurzfilm „Fucking Drama“ und der Serie „Prost Mortem“ bereits von sich reden gemacht. Österreichs bekanntester Kriminalpsychologe und Profiler Thomas Müller sowie Mentalist Manuel Horeth haben die Produktion in ihren Spezialgebieten begleitet. Auch die Episodenrollen sind prominent besetzt: Unter anderem sind Reinhard Nowak, Susi Stach, Johannes Silberschneider, Gunther Gillian und Martin Leutgeb zu sehen.



TV-Ausstrahlung Herbst 2020; Ab 10. November, 20:15 Uhr

Sender: ServusTV

Staffel: 3

Produzenten: Thomas Hroch und Gerald Podgornig, Mona Film („Blind ermittelt“, „Ein Dorf wehrt sich“, "Womit haben wir das verdient?")

Drehbuch: Maja & Wolfgang Brandstetter („Die Inselärztin“); Timo Lombeck & Marcel Kawentel („Das schaurige Haus“)

Regie: Michael Podogil („Prost Mortem“)

Kamera: Stephan Burchardt („Deutschland 89“, „Skylines“)

Darsteller: Fritz Karl, Cornelius Obonya, Ulrike C. Tscharre, Franz Josef Danner, Jaschka Lämmert, Lino Gaier, Tanja Raunig u.a.



