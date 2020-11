Erholung an der frischen Luft: Heuer öffnet der Lainzer Tiergarten am Wochenende auch in der Winterzeit - Start am 13. November

Hermesvillapark bleibt wie immer täglich von 8 bis 17 Uhr offen

Wien (OTS) - Von Allerheiligen bis Heilig Abend ist der Lainzer Tiergarten - ausgenommen vom Hermesvillapark - jedes Jahr üblicherweise geschlossen, um den Wildtieren eine ausreichende Ruhezeit in der kalten Jahreszeit zu gewährleisten. Auch müssen jeden Winter im 2.450 ha großen Erholungsgebiet umfassende Baumschutzmaßnahmen durchgeführt werden. Geöffnet bleibt für Erholungssuchende in diesem Zeitraum jedes Jahr der Hermesvillapark. Doch heuer ist vieles anders, so auch im Lainzer Tiergarten.

Da die WienerInnen heuer von Einschränkungen der Corona-Krise betroffen und auch die Ausgehmöglichkeiten stark eingeschränkt sind, hat sich der Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien entschlossen, während der Zeit der aktuellen Beschränkungen alle Tore des Lainzer Tiergartens (wie in den Weihnachtsferien) an den Wochenenden jeweils von Freitag bis Sonntag von 8 bis 16 Uhr zu öffnen - "und zwar ab nächstem Wochenende, beginnend mit Freitag, dem 13. November. Es freut mich, dass wir für diese entbehrliche Zeit des Lockdowns den Wienerinnen und Wienern mit der erweiterten Öffnung des Lainzer Tiergartens ein zusätzliches Angebot zur Erholungsnutzung anbieten können“, so Wiens Forstdirektor Andreas Januskovecz. Offen bleibt täglich von 8 bis 17 Uhr - wie jedes Jahr - ganzjährig der Hermesvillapark. Der Zugang ist durch das Lainzer Tor und das St. Veiter Tor möglich.

Von Montag bis Donnerstag bleibt in der Winterzeit das Erholungsgebiet weiterhin geschlossen, um auch den Wildtieren in der kalten und kräfteraubenden Jahreszeit möglichst viel Ruhe zu gewähren und die notwendigen Baumschutzmaßnahmen durchführen zu können. Die BesucherInnen werden gebeten, bei ihren Sparziergängen geeignetes Schuhwerk zu tragen. Im Lainzer Tiergarten besteht kein Winterdienst.

Während der Weihnachtsferien, vom 24. Dezember bis 6. Jänner 2021 ist der Lainzer Tiergarten täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Geöffnet ist in den Weihnachtsferien das Lainzer Tor, St. Veiter Tor, Nikolaitor und Gütenbachtor.

Alle anderen Parks und Erholungsflächen der Stadt Wien bleiben das ganze Jahr über geöffnet und ermöglichen den Wienerinnen und Wienern erholsame Stunden an der frischen Luft.

Erreichbar ist der Lainzer Tiergarten https://www.wien.gv.at/umwelt/wald/erholung/lainzertiergarten/eintritt.html

Adresse, Homepage https://www.wien.gv.at/umwelt/wald/erholung/lainzertiergarten/index.html

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/presse/bilder

Rückfragen & Kontakt:

Martina Billing

Forst- und Landwirtschaftsbetrieb

Telefon: +43 1 4000 49023

E-Mail: kommunikation @ wien.gv.at