Tirol: Gemeingefährdende religiöse Veranstaltungen im rechtsfreien Raum

Gesundheitsminister muss Corona-Verordnung umgehend reparieren!

Wien (OTS) - „Keine Besucherbeschränkung, keine gekennzeichneten Sitzplätze, kaum jemand trage Maske und Abstände würden auch nicht eingehalten - und es gibt Mundkommunion en masse“ – so die gestern (Do.) in der „Tiroler Tageszeitung“ veröffentlichten Vorwürfe zum Geschehen in einer Zillertaler Kirche. Doch dabei bleibt es nicht: Ähnliches bemängeln zunehmend auch andere Kirchenbesucher in ganz Tirol. "Die Feiern werden abgehalten, als gäbe es kein Virus“ – so der Grundtenor. Besonders brisant: Weder die Bezirkshauptmannschaft noch eine andere Behörde können einschreiten, da die neue Corona-Verordnung des Gesundheitsministeriums sie explizit daran hindert.

Anlässlich der besorgniserregenden Berichte aus Tirol und vor dem Hintergrund der explodierenden Neuinfektionszahlen richtet die „Initiative Religion ist Privatsache“ erneut den dringenden Appell an Gesundheitsminister Anschober, die von ihm verordnete Sonderbehandlung von Religionsgemeinschaften umgehend zu beenden. „Die parteipolitisch motivierte Entscheidung, sämtliche religiös konnotierte Veranstaltungen vom Anwendungsbereich der neuen Corona-Verordnung auszunehmen, ist eine Bankrotterklärung der Republik. Während alle Österreicherinnen und Österreicher weitreichende Einschränkungen ihrer Grundrechte dulden müssen und gemeinsam eine schwere Last tragen, erklärt der Gesundheitsminister Religion zur rechtsfreien Zone und macht den Bock zum Gärtner“, meint Initiative-Sprecher Eytan Reif. Nach Ansicht der Initiative ist die Vorgehensweise des Ministers nicht nur gemeingefährdend, sondern auch gesellschaftspolitisch untragbar. Reif dazu: „Es kann nicht sein, dass Bildung gegenüber Religion nachrangig behandelt wird und Kinder in Homeschooling geschickt werden, damit Erwachsene zu religiösen Veranstaltungen gehen können. Wer einen Schulterschluss fordert, muss konsensfähige Prioritäten setzen und den Weg der Klientelpolitik verlassen“.

