Corona: Reiserückkehrer aus Herbstferien können sich in Wien in den Teststraßen testen lassen

Aufruf des Wiener Gesundheitsstadtrates – „auch wenn es nur ein Kurzurlaub in der Weinstraße war“

Wien (OTS) - „Alle Wienerinnen und Wiener mit ihren Familien, die in den Herbstferien Urlaub in Österreich oder auch im Ausland gemacht haben, können sich so wie im Sommer in den Wiener Teststraßen auf Covid-19 testen lassen“, betont der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. „Selbst wenn es nur ein Kurzurlaub in der Weinstraße war, macht es Sinn, sich testen zu lassen“, unterstreicht der Stadtrat. Die beiden Teststraßen sind von Montag bis Sonntag von 6 bis 21 Uhr – auch während des „Lockdowns“ geöffnet. Der Besuch einer Teststraße ist von der Ausgangsbeschränkung ab 20 Uhr nicht betroffen, da er zur Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse zählt, informiert Hacker.

„Wir haben bereits im August und September sehr gute Erfahrungen mit den Testungen von Reiserückkehrer in der Teststraße beim Ernst-Happel-Stadion gemacht. Durch die raschen Testungen konnten Infektionen frühzeitig erkannt und Infektionsketten unterbrochen werden. Es ist daher sehr sinnvoll, wenn möglichst viele Menschen, die die freien Tage vergangener Woche für einen kurzen Urlaub genützt haben, in einer der beiden Teststraßen auf Nummer sicher gehen“, sagte der Gesundheitsstadtrat.

Die Teststraßen stehen für Menschen, die in Wien leben oder arbeiten, zur Verfügung. Hat man keine Symptome, dann kann man die Teststraße beim Ernst-Happel-Stadion aufsuchen. Die Teststraße auf der Donauinsel – Floridsdorfer Brücke kann man auch mit leichten Symptomen aufsuchen. Getestet wird in beiden Teststraßen mittels Gurgeltest.

