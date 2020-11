Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungszeit wichtiger Meilenstein

Viele sind an der Grenze der Belastbarkeit

Wien (OTS) - „Die weitere Ermöglichung der Sonderbetreuungszeit für ist ein wichtiger Meilenstein, um die Arbeits- und Lebenssituation der ArbeitnehmerInnen mit Betreuungspflichten zumutbar zu gestalten“, so die Vorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp), Barbara Teiber.++++

„Die Anfragen und Reaktionen unserer Mitglieder in den letzten Monaten bestätigen, wie sehr diese Frage den Betroffenen unter den Nägeln brennt. Der neuerliche Lockdown hat eine prekäre Situation erzeugt und viele sind an der Grenze der Belastbarkeit angelangt“ so Teiber

„Dieser gewerkschaftliche Erfolg zeigt aber auch, dass sich Druck und Engagement für die Betroffenen lohnen. Wir werden auch bei anderen sozialen und wirtschaftlichen Themen nicht locker lassen. Gerade jetzt brauchen Arbeitnehmerinnen eine starke Vertretung mehr denn je“, so Teiber.

Der im Nationalrat von den Regierungsparteien eingebrachte Initiativantrag soll den Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungszeit bei voller Kostenübernahme durch den Bund ermöglichen. Die Sonderbetreuungszeit soll bis Juni 2021 verlängert und auf 4 statt bisher 3 Wochen ausgedehnt werden - rückwirkend gültig ab 1. November.

