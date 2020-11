Digitaler Lehrabschluss

Bergheim (OTS) - Das Smart Eye macht es möglich: PALFINGER und WIFI International setzen Maßstäbe. Erstmals absolvieren Lehrlinge in China die österreichische Lehrabschlussprüfung – digital und live.

Eine doppelte Premiere: Erstmals traten zwischen 27. und 30. Oktober zehn PALFINGER-Lehrlinge in Rudong / China zur Abschlussprüfung nach österreichischem Vorbild an. Und die Prüfungskommission am PALFINGER Standort in Kasern war digital live dabei. „Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen“, erklärt PALFINGER-CEO Andreas Klauser, „in Zeiten von Covid-19 haben wir unsere Digitalisierungskompetenz ausgeschöpft und gemeinsam mit WIFI International die erste digitale Abschlussprüfung von Lehrlingen aufgesetzt“.



Lehre nach österreichischem Vorbild

Österreichische Unternehmen sind nicht nur hierzulande auf Fachkräfte angewiesen. In Niederlassungen im Ausland ist es wegen unterschiedlicher oder kaum vorhandener praktischer Berufsausbildung ungleich schwieriger, ausreichend qualifizierte Mitarbeiter zu finden. WIFI International begleitet österreichische Betriebe deshalb mit Bildungs-Know-how über die Grenzen. Seit acht Jahren zählt die Lehre nach österreichischem Vorbild dazu, unter anderem in Mexiko, aber auch in China.



Exportgut (Aus-)Bildung

„Mit dem über das WIFI etablierten System des Exports der dualen Ausbildung und der damit verbundenen Gleichhaltung mit einem österreichischen Lehrabschluss haben wir ein wichtiges Qualifizierungstool für österreichische Unternehmen im Ausland geschaffen. Damit ist es den heimischen Firmen möglich, ihren Lehrlingen im Ausland einen Lehrabschluss nach österreichischem Vorbild anzubieten. Dies macht die duale Ausbildung in Ländern, in denen dieses praxisorientierte System noch vollkommen neu ist, bekannt und attraktiver und bietet den Betrieben eine maßgeschneiderte Qualifikation ihrer Fachkräfte“, sagt Mariana Kühnel, stv. Generalsekretärin der WKÖ (Wirtschaftskammer Österreich).



Pilotprojekt in Rudong

„Gemeinsam mit unserem chinesischen Joint Venture Partner SPV haben wir 2016 ein duales Ausbildungskonzept nach österreichischem Qualitätsstandard initiiert. Ein Angebot, das in der Region einzigartig ist“, erklärt Bernhard Eicher, Leiter der Lehrlingsausbildung von PALFINGER. In Rudong werden rund 30 Lehrlinge zu Schweißtechnikern nach österreichischen Qualitätsstandards ausgebildet – inklusive der Abschlussprüfung vor einer von WIFI International und PALFINGER besetzten Prüfungskommission vor Ort.



Corona macht es möglich

Um heuer die Prüfung der ersten zehn Lehrlinge trotz aller Covid-19-Einschränkungen abzunehmen, fanden WIFI International und PALFINGER gemeinsam eine Lösung, die so noch nie stattgefunden hat: Die digitale Abschlussprüfung für Schweißtechnik.



Mit dem Smart Eye nah dran

Die Prüfungskommission trat am PALFINGER Standort in Kasern zusammen. Basierend auf sicheren und stabilen Datenleitungen wurden von dort aus die praktischen Prüfungsteile (Anfertigung von drei Werkstücken) online überwacht. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor aus technologischer Sicht war der Einsatz des PALFINGER Smart Eye, das den Prüfern neben weiteren fest installierten und mobilen Kameras einen Live-Eindruck und die direkte Kommunikation mit den Prüflingen vor Ort ermöglichte. Damit war zu jeder Zeit aus der Firmenzentrale der Ablauf für die WIFI-Prüfungskommission einsehbar. Auch die Fachgespräche (mündliche Prüfung) wurden über ein Online-Konferenz-System durchgeführt.



Netzwerke nutzen

Im Auftrag von WIFI International überwachten in Rudong zwei Vertrauenspersonen alle Schritte bei der Abschlussprüfung der Lehrlinge: ein Mitarbeiter des AußenwirtschaftsCenters Shanghai der Wirtschaftskammer Österreich (WKO), der durch sein in den letzten Jahren erworbenes Know-how in diesem Bereich die Fachgespräche dolmetschte, sowie ein von WIFI International in Österreich und China ausgebildeter und nach internationalen Standards zertifizierter chinesischer Schweißexperte. „Die langjährige Tätigkeit von WIFI International in China mit verschiedenen, sehr oft auch institutionellen Partnern und das dadurch aufgebaute persönliche Netzwerk macht sich heute zum Nutzen eines der führenden österreichischen Industriebetriebe mehrfach bezahlt - eine Win-win- Situation für beide Länder“, freut sich Mag. Anton Aufner, Leiter des WIFI International.



Erfolgreich absolviert

Am 30. Oktober überreichten PALFINGER-CEO Andreas Klauser, der Leiter der Lehrlingsausbildung bei PALFINGER, Bernhard Eicher und der Leiter der Personalentwicklung bei PALFINGER, Mario Ceschin-Putz sowie die Vertreter von WIFI International Anton Aufner, Herbert Stemper und Ernst Buchinger digital von Salzburg aus den zehn Lehrlingen in Rudong ihre Abschlusszeugnisse. Fünf der zehn Lehrlinge erzielten bei dieser Premiere einen guten Erfolg, ein Lehrling sogar einen ausgezeichneten Erfolg.







