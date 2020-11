FiNUM forciert Kreditgeschäft mit Infina Plattform Profin

Kooperation mit Infina ermöglicht die Skalierung des Finanzierungsgeschäftes

Innsbruck/Wien (OTS) - Die INFINA Credit Broker GmbH, der größte unabhängige Kreditvermittler Österreichs und die FiNUM.Private Finance AG, mit mehr als 50 hochqualifizierten Beratern in ganz Österreich vertreten, kooperieren seit 01.11.2020 im Bereich der Immobilienfinanzierung.



Mit dieser Woche werden die Berater der FiNUM.Private Finance AG österreichweit die Kreditplattform Profin in der Finanzierungsberatung einsetzen. „Das Feature-Set von Profin und der durchgängig digital unterstützte Beratungsprozess mit direktem Zugriff auf die Kreditprodukte von über 100 Kreditinstituten haben uns überzeugt“, so Mag. Ali Eralp, Vorstand der FiNUM.Private Finance AG.



Als Metaplattform bietet Profin weitreichende Funktionen für eine direkte Anbindung aller Prozessbeteiligten. Kunden können ohne spezielle Software die gesamte Abwicklung im Zuge einer persönlichen Beratung oder per Video vornehmen. Die Kommunikation und der Datenaustausch erfolgen über einen integrierten Messengerdienst via Ticket. Dies garantiert den Nutzern der Plattform eine nachvollziehbare und sichere Abwicklung sowie enorme Effizienzgewinne.

„Auch die Tatsache, dass immer mehr Kreditinstitute die digitalen Optionen der Plattform wie die Einreichung per Workflow oder den Webservice für die Anbindung an deren Bankensysteme in Anspruch nehmen, war für uns ausschlaggebend und macht den Prozess stringent“, so der FiNUM Chef.



„Die Finanzexperten von FiNUM haben den Anspruch, ihren Kunden im Zuge einer ganzheitlichen Beratung auch im Kreditbereich den besten Service zu bieten. Wir hatten hierzu von Beginn an das gleiche Verständnis zur Dienstleistung am Kunden. Daher freuen wir uns sehr, dass die Berater von FiNUM, die bestens ausgebildet und über mehr als 15 Jahre Praxiserfahrung verfügen, jetzt ebenfalls die führende Kreditplattform in Österreich einsetzen“, ergänzt Christoph Kirchmair, CEO INFINA Credit Broker GmbH.



Die steigende Nachfrage der Kunden nach einem unabhängigen Kreditvergleich, verbunden mit der besten persönlichen Beratung, wird anhalten. Die Zahlen der letzten Jahre belegen dies deutlich. „Mit unserer Kooperation setzen wir das richtige Zeichen, dass wir die Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt unserer Beratung stellen“, sagt Eralp, Vorstand der FiNUM.



„Aber auch die Partnerinstitute, die Banken und Bausparkassen, werden profitieren, denn alle Kreditanträge werden vorab validiert und in einem einheitlichen Format digital übermittelt. Dies führt zu einer signifikanten Verbesserung der Konvertierungsrate“, ergänzt Kirchmair, Geschäftsführer von Infina. Beide Unternehmen sehen ihren Auftrag darin, im aktuellen Marktumfeld für Stabilität und Sicherheit zu sorgen, sowie die Branche in Österreich gemeinsam digital und qualitativ weiterzuentwickeln.



Über FiNUM.Private Finance

FiNUM.Private Finance betreut an 8 Standorten in Österreich mit einem umfassenden Dienstleistungsspektrum mehr als 700 Mio. Euro an Kundenvermögen. Die mehr als 15.000 zufriedenen Kunden profitieren von der 25-jährigen Expertise am österreichischen Markt. Die FiNUM.Private Finance ist eine 100% Tochter der FiNUM-Gruppe, welche im Konzern der JDC (Jung DMS & Cie) Group AG eingebettet ist.



Das Unternehmen wurde vor 25 Jahren gegründet und viele der langjährigen Berater haben international anerkannte Zertifizierungen vorzuweisen, welche ein hohes Fachwissen, Erfahrung und eine laufende Weiterbildung voraussetzen.



Über Infina

Infina ist ein österreichweit tätiges, unabhängiges Beratungsunternehmen und der Wohnbau-Finanz-Experte für Immobilienfinanzierungen. Zudem betreibt Infina die Immobilien-Kreditplattform Profin. Kunden und Partner profitieren von der Größe von Infina am Markt und der Zielsetzung für jeden Kunden die passende Finanzierung zu finden.

Das Unternehmen wurde bereits 2001 gegründet. Neben den beiden Standorten in Innsbruck und Wien nutzen aktuell mehr als 400 Vertriebspartner, davon über 90 Infina Verbundpartner sowie ein Corporate Partner, die Immobilien-Kreditplattform Profin für die Abwicklung und Aufbereitung von Finanzierungen. Infina verfügt über Standorte in ganz Österreich und mehr als 20 Jahre Erfahrung im Kreditgeschäft. Das Neugeschäftsvolumen im Zeitraum Jänner bis September 2020 belief sich auf 1,1 Milliarden Euro. Infina ist damit Marktführer bei der freien und digitalen Vermittlung privater Immobilienfinanzierungen.



Rückfragen & Kontakt:

INFINA Credit Broker GmbH

Hagen Luckert

hagen.luckert @ infina.at

www.infina.at