Neuer Sendetermin für „Vienna Blood – Der verlorene Sohn“

Dritter Teil der internationalen ORF-Eventproduktion am 11. November in ORF 2

Wien (OTS) - Nachdem die ORF-Premiere des dritten „Vienna Blood“-Films aufgrund der aktuellen Berichterstattung zum Terror in Wien abgebrochen wurde, steht nun der neue Sendetermin fest: Am Mittwoch, dem 11. November 2020, nehmen Matthew Beard (als junger Arzt und Psychoanalytiker) und Juergen Maurer (als Kriminalbeamter) um 20.15 Uhr in ORF 2 noch einmal ihre Ermittlungen im Fall „Der verlorene Sohn“ auf. Basierend auf den „Liebermann“-Erfolgsromanen von Frank Tallis geht das ungleiche Duo in der historischen Krimireihe auch in diesem Teil der internationalen ORF-Eventproduktion wieder in den dunkleren Regionen des schillernden Wiens der Jahrhundertwende auf unkonventionelle Spurensuche. In weiteren Rollen spielen u. a. Jessica De Gouw, Luise von Finckh, Amelia Bullmore, Conleth Hill, Charlene McKenna, Oliver Stokowski, Raphael von Bargen und Simon Hatzl. Hochkarätig besetzt sind auch im dritten Film die Episodenrollen mit u. a. Johannes Krisch, Dominik Warta, Kristina Bangert, Rafael Gareisen und Sophie Stockinger. Regie führte Umut Dağ nach einem Drehbuch von Steve Thompson. Die Dreharbeiten zu den ersten drei „Vienna Blood“-Filmen (in englischer Sprache) gingen von Herbst 2018 bis Frühjahr 2019 in Wien und Umgebung über die Bühne. Die zweite Staffel mit drei neuen Filmen entsteht übrigens derzeit (voraussichtlich 2021 on air). Die für den Sendetermin geplante ORF-2-Premiere von „Eltern mit Hindernissen“ soll im Frühjahr 2021 gezeigt werden.

Ausstrahlung im Zweikanalton

„Vienna Blood – Der verlorene Sohn“ wird am Mittwoch, dem 11. November, erneut im Zweikanalton-Verfahren ausgestrahlt: Die Zuseherinnen und Zuseher haben also auch diesmal wieder die Möglichkeit, die britischen Schauspieler/innen und deutschsprachigen Publikumslieblinge im englischen Originalton (Tonspur 2) zu begleiten. Im Rahmen der Service-Wiederholungen werden die drei Filme mit Audio-Deskription angeboten. „Vienna Blood“ wird auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) österreichweit als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand (zwischen 20.00 bis 6.00 Uhr) inkl. Audio-Deskription bereitgestellt. Die beiden ersten Filme („Die letzte Séance“ und „Königin der Nacht“) sind noch bis 7. bzw. 8. November auf der ORF-TVthek abrufbar. Alle Folgen des ORF-Event-Dreiteilers sind außerdem bereits jetzt schon auf Flimmit (www.flimmit.at) zu sehen.

Mehr zum Inhalt

Dr. Max Liebermann (Matthew Beard) bittet Inspektor Oskar Rheinhardt (Juergen Maurer) um Unterstützung: Bei einer Familienfeier der Liebermanns verletzt sich Max’ Neffe Daniel selbst. Die Familie ist schockiert und will die Situation als Unfall abtun, doch dem herbeieilenden Arzt ist sofort klar: Daniel wollte Selbstmord verüben.

Als seine Mutter bei der Pflege ihres traumatisierten Sohnes Folterspuren entdeckt, bittet sie ihren Bruder Max, in der Militärakademie St. Florian nach den Ursachen zu forschen. Dort ist Daniel seit einem Jahr in der Offiziersausbildung. Vom Schulleiter brüsk abgewiesen, verhilft ihm schließlich Inspektor Rheinhardt zum Einlass in die Akademie. Innerhalb der Schule herrschen ein strenges Regiment und ein unerbittlicher Machtkampf unter den Schülern. Bei ihren Recherchen erfahren die beiden Ermittler, dass vor wenigen Monaten der junge Kadett Zelenka (Benjamin Posselt) ums Leben gekommen ist, mit dem Daniel eng befreundet war. Nach und nach finden Liebermann und Rheinhardt Beweise dafür, dass es sich bei dem vermeintlichen Unfalltod in Wahrheit um Mord handelte.

Der Verdacht fällt auf eine Gruppe junger Kadetten mit einer Vorliebe für sadistische Spiele. Max Liebermann setzt in seinen Befragungen die neusten Erkenntnisse der Psychologie ein, um so die Mauer des Schweigens unter den Mitschülern zu durchbrechen.

Eine Produktion von MR Film und Endor Productions in Koproduktion mit ORF, ZDF und Red Arrow Studios sowie in Zusammenarbeit mit Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien und Niederösterreich Kultur.

