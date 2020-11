„Karajan-Klappe“ bei „Was gibt es Neues?“ am 6. November in ORF 1

Mit Resetarits, Straßer, Schreiner, Scheuba und Gernot

Wien (OTS) - Hochkultur bei Oliver Baier! Zum 65. Jahrestag der Wiedereröffnung der Wiener Staatsoper möchte er in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 6. November 2020, um 22.25 Uhr in ORF 1 u. a. wissen, worauf sich Beethovens letzte Worte „Schade, schade, zu spät“ bezogen. Darüber rätseln Lukas Resetarits, Katharina Straßer, Clemens Maria Schreiner, Florian Scheuba und Viktor Gernot – und bekommen entsprechende Opern-Goodies für originelle Antworten. Auch der berühmte Dirigent Herbert von Karajan ist Gegenstand einer Frage: Was versteht man unter der „Karajan-Klappe“?

