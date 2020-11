Pünktliche Fertigstellung trotz Covid: LLB Immo KAG feiert Renovierung des Erfolgsprojektes Center Alt-Erlaa

Die LLB Immo KAG konnte die Renovierungsarbeiten des 19.000m2 großen Center Alt-Erlaa trotz des Lockdowns im Frühjahr zeitgerecht fertigstellen.

Es war uns ein besonderes Anliegen, die Renovierung trotz des Lockdowns und den damit verbundenen Herausforderungen im Frühjahr pünktlich abzuschließen, um den Anrainern in dieser schwierigen Zeit Geschäfte des täglichen Bedarfs in unmittelbarer Nähe ihres Wohnortes zur Verfügung stellen zu können. Michael Schoppe, MSc, Geschäftsführer LLB Immo KAG

Wien (OTS) - Das Center Alt-Erlaa im 23. Wiener Gemeindebezirk befindet sich bereits seit 2015 im Fondsvermögen des mehrfach ausgezeichneten Publikumsfonds LLB Semper Real Estate. Nach einer umfassenden Modernisierung zwischen Mai 2019 und März 2020 erstrahlt die 19.000m2 große Liegenschaft nun wieder in neuem Glanz. Michael Schoppe, MSc, Geschäftsführer der LLB Immo KAG, zur zeitgerechten Fertigstellung: « Es war uns ein besonderes Anliegen, die Renovierung trotz des Lockdowns und den damit verbundenen Herausforderungen im Frühjahr pünktlich abzuschließen, um den Anrainern in dieser schwierigen Zeit Geschäfte des täglichen Bedarfs in unmittelbarer Nähe ihres Wohnortes zur Verfügung stellen zu können. »

Dank des diversifizierten Branchenmixes sowie starken Shop-Partnern hat sich das Center Alt-Erlaa als lokaler Vollversorger bewährt: Neben einem über 3.000 m2 großen INTERSPAR und dm drogerie markt bietet das Einkaufszentrum eine Apotheke, mehrere Bekleidungs- und Beautyshops sowie ein breitgefächertes Gastronomieangebot. Der Betrieb des Einkaufszentrums sichert überdies 230 lokale Arbeitsplätze.



Im Sinne der Nachhaltigkeit: neue E-Ladeinfrastruktur

360 Parkplätze stehen den Kundinnen und Kunden vier Stunden gratis zum Parken zur Verfügung. Zusätzlich wurden im Zuge der Umbauarbeiten 12 Ladestationen für Elektro-Autos neu geschaffen. Hiermit hat die Eigentümerin einen wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit gesetzt. Und auch dem Komfort wurde Rechnung getragen: Zwei neue Kundenaufzüge von der Tiefgarage ins Center sorgen für bequemes und wettergeschütztes Ankommen.

LLB Semper Real Estate – renditenstarker Publikumsfonds punktet in Covid-Zeiten

Anlageschwerpunkt des Publikumsfonds LLB Semper Real Estate sind renditestarke gewerbliche Immobilien in guten Lagen, mit langfristigen Mietverträgen sowie renommierten Mietern in Österreich und Deutschland. Zu den Objekten zählen Büros, Einzelhandelsliegenschaften sowie Logistik. Der Fokus des Fondsmanagements hat sich insbesondere in herausfordernden Marktphasen als klare Stärke erwiesen. Investoren können sich bereits mit kleineren Beträgen am Fonds beteiligen. Er eignet sich ideal als langfristige, stabile Anlage sowie zur Diversifikation des Portfolios.

Kurzportrait

Die LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. – eine Tochter der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG – ist seit über 15 Jahren erfolgreich im Immobilieninvestmentfondsgeschäft tätig und verwaltet neben dem mehrfach ausgezeichneten Publikumsfonds LLB Semper Real Estate, einen Großanlegerfonds sowie zwei Spezialfonds mit einem Gesamtvolumen von rund EUR 1,4 Milliarden.



