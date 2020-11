Sebastian Kolland ist neuer Bundesrat der ÖVP-Tirol

Folgt auf das Mandat von Klara Neurauter

Wien (OTS/ÖVP-PK) - In der morgigen Sitzung des Bundesrates wird der Vizebürgermeister von Ebbs, Sebastian Kolland BSc, zum Bundesrat angelobt. Kolland übernimmt das Mandat von Klara Neurauter, die ihr Mandat nach zweieinhalbjähriger Tätigkeit zurückgelegt hat. „Klara Neurauter ist mit ihrem Engagement, ihrem Einsatz und ihrer Tatkraft ein Vorbild. So wie sie werde auch ich mich bemühen, die Themen, die für mein Heimatbundesland Tirol besonders wichtig sind, voranzutreiben“, so Kolland anlässlich seiner Angelobung.

Sebastian Kolland wurde am 13. Juni 1983 in Kufstein geboren. Nach seiner Schulbildung absolvierte er das Studium des Bauingenieurwesens und studiert derzeit politische Kommunikation an der Donau-Uni-Krems.

Einen ersten Einblick in die Politik erhielt Kolland als parlamentarischer Mitarbeiter des damaligen ÖVP-Nationalratsabgeordneten Josef Lettenbichler. In seiner Heimatgemeinde Ebbs wurde er bereits 2010 Mitglied des Gemeinderates. Seit 2009 ist er Mitglied der Bezirksparteileitung Kufstein und seit 2016 2. Vizebürgermeister von Ebbs. Beruflich war er von 2011 bis 2014 Bezirksgeschäftsführer der ÖVP Kufstein. Seit 2014 war er Pressesprecher der Tiroler Volkspartei.

Sebastian Kolland lebt in Ebbs und hat mit seiner Lebensgefährtin eine einjährige Tochter.

(Schluss)

